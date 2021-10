Kohlroulade und Krauthobelwettbewerb in Korbußen

Korbußen. Am kommenden Samstag wird in Korbußen das dritte Krautfest gefeiert.

30 Kilo Sauerkraut reifen seit August in den Fässern. Am kommenden Samstag, dem 9. Oktober, kann diese Spezialität in Korbußen verkostet werden. Dann lädt der Heimatverein des Ortes zu seinem dritten Krautfest ein. „Ein Jahr mussten wir leider pausieren, doch in diesem Herbst nehmen wir wieder Fahrt auf“, freut sich Stephan Peetz vom Verein und lädt Interessierte zu einem gemütlichen Tag rund ums Kraut auf den Erlebnishof in Korbußen ein. Das Geheimnis bei der Herstellung des Krautes liegt in den Händen von Jens Böhme und Uwe Bernecker vom Heimatverein Korbußen-Pöppeln e.V. Das Krautfest beginnt am Samstag um 12 Uhr zum Mittagessen. Serviert werden dabei Krautrouladen und eine Krautsuppe aus der Gulaschkanone. Auf den ebenfalls nun dritten Krauthobelwettbewerb freuen sich besonders die teilnehmenden Vereine des Ortes, aber auch Gäste aus Seebergen vom dortigen Feuerwehrverein. Außerdem stehen die Räumlichkeiten auf dem Erlebnishof zur Besichtigung offen und halten interessante Informationen zur Geschichte von Korbußen, aber auch zur Sanierung des Hofes bereit. Die Bohlenstube des Hofes lädt wieder zu hausgebackenem Kuchen und zu Kaffee ein. Als Spezialität gibt es „Korbsner Flammkuchen”. Das Duo Eisenzeit aus Gera will die Besucher mit Musikalischem unterhalten.