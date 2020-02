Kommentar: Besser es zu lassen

Das abendliche Glas Rotwein, die Zigarette in der Pause, ein Bier unter Freunden: Die legalen Drogen sind aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken. Und, sind wir ehrlich, in Maßen auch ein wahrer Segen.

Leider nimmt aber auch der Konsum illegaler Substanzen immer weiter zu. Während der Diskurs um Cannabis polarisiert zwischen Legalisierungsbefürwortern und Gegnern, ist die Anzahl der methamphetaminabhängen Menschen Medienberichten zufolge in Thüringen hoch und steigt sogar weiter an. Dieser Umstand spiegelt sich auch in den Zahlen der Suchtberatungsstelle Gera wider. 48 Prozent der Gespräche über illegale Drogen führte die Einrichtung im letzten Jahr wegen Crystal Meth. Wegen Cannabis werden lediglich 37 Prozent beraten. Den Großteil machen allerdings Beratungen zum Thema Alkohol aus.

Das muss dennoch nicht heißen, dass prozentual mehr Menschen in der Otto-Dix-Stadt Methamphetamine konsumieren, als Gras rauchen. Denn die Zahlen bilden lediglich die Beratungsgespräche ab, nicht den Anteil der Bevölkerung, der die Drogen konsumieren. Die Dunkelziffer suchtkranker Menschen, völlig egal ob Alkoholiker, Kiffer, Junkie oder Raucher, ist sicherlich deutlich höher und prozentual anders gewichtet.