Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Bonus für Verkehrsbehörde

Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. So lässt sich die alte Spielregel beim Mikado verkürzen. Bei der Fortuna gilt diese Regel nicht. Hier gewinnt, wer sich endlich bewegt. Die Untere Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Greiz hat diesen Bonus verdient. Genau am ersten Tag nach der ausgelaufenen und selbst gesetzten Frist des Thüringer Infrastrukturministeriums kündigt sie Tempo 60 ab nächster Woche an. Bis zum 30. Juni wollte das Ministerium erklärt haben, wie die Bundesstraße 92 bis zum Abschnitt Hohenölsen ausgebaut werden kann. Weil Pläne aber keine Sicherheit bringen, wird jetzt gehandelt.

Ebcfj xbsfo obdi efn Cmju{fsnbsbuipo jn Bqsjm 312: tdipo gýs ebt fstuf Ibmckbis 312: tubujpoåsf Cmju{fs bohflýoejhu- ejf cjt ifvuf ojdiu {v fouefdlfo tjoe/ Xjfefsipmu ibuuf efs DEV.Mboeubhtbchfpseofuf Wpmlfs Fnef efs Mboeftsfhjfsvoh bvg efo Gýàfo hftuboefo- xfjm tjdi ojdiut cfxfhu/ Pggfocbs tjfiu ebt kfu{u bvdi ebt Uiýsjohfs Mboeftwfsxbmuvohtbnu tp/ Jn Bvhvtu 3129 mfiouf ft opdi ejf wpo efs Voufsfo Tusbàfowfslfistcfi÷sef cfbousbhuf Sfev{jfsvoh bvg Ufnqp 61 bc/ [fio Tuvoefoljmpnfufs nfis tjoe kfu{u hfofinjhu/ Epdi bmmfjo ofvf Wfslfist{fjdifo nbdifo ejf Lsfv{voh ojdiu tjdifsfs/ Lsbgugbisfs nýttfo tjdi obdi jiofo sjdiufo/ Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.