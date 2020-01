Kommentar: Doppelter Lichtblick

Modernen und bezahlbaren Wohnraum sichert der neue Mehrheitsgesellschafter den Mietern der GWB „Elstertal“ zu. So verspricht es der Vertreter der Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co. KG in der Mieterzeitschrift zum Jahreswechsel.

Mit der Gesellschaft hatte die Thüringer Landesregierung im Juli 2019 die Anteile der inhabergeführten Investorengesellschaft Benson Elliot aus London gekauft, die nach der Stadtwerkeinsolvenz eingesprungen war. 74,9 Prozent waren das. Im Dezember 2019 kam der Notarvertrag über weitere Anteile zustande. Für 13,28 Millionen Euro verkaufte die Stadt Gera 14,1 Prozent ihres vormals 25,1 Prozent umfassenden Geschäftsanteils an die Industriebeteiligungs GmbH.

Für Gera heißt das zum einen, dass im Stadthaushalt Geld für Investitionen angekommen ist und zum anderen, dass endlich in die Wohnungsbestände im Stadtzentrum investiert werden kann. Zwar verzögerte sich das in direkter Nachbarschaft zum Rathaus noch einmal, dafür soll im zweiten Halbjahr an der Ecke Kleist/Greizer-Straße begonnen werden. Not tut es. Im Moment leuchtet am oberen Ausgang des Stadtgrabens der von der TAG im Vorjahr sanierte Block und stellt die Häuser in seinem Umfeld noch mehr in den Schatten.