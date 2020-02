Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Erfrischender Anblick

Vor Ostern werden auch in diesem Jahr die ersten Brunnen in Gera in Betrieb genommen. Genau für den 6. April ist das geplant. Dass die Wasserspiele vor dem Theater schon dazu gehören, ist im Moment noch unwahrscheinlich.

Denn bislang sind die Kosten nur geschätzt und ist überhaupt nicht absehbar, welchen Aufwand an Zeit und Geld es kostet, die vorhandene Brunnenstube umzubauen. Anläufe, den Platz wieder mit Wasser zu belegen, gab es schon viele. Trotzdem liegt der Brunnen trocken. Den mutigen Akteuren wünsche ich, dass sie sich einen langen Atem bewahren. Vielleicht macht das Beispiel der Hausgemeinschaft aus der Theaterstraße 1 sogar Schule und auch andere Theaternachbarn oder Brunnenfreunde melden sich mit Spenden. Dass der Buga-Förderverein einen alten Brunnen wiederbeleben kann, hat er im vorigen Jahr bewiesen. Insgesamt rund 20.000 Euro investierte er, um gemeinsam mit dem Amt für Stadtgrün den Färberbrunnen am Kornmarkt zu reparieren und auch Sandsteinbecken und Bronzefigur zur reinigen. Wenn die acht kleinen Fontänen vor dem Theater wieder Wasser in die Geraer Luft spritzen, ist das nicht nur ein belebender Anblick, sondern zugleich ein erfrischender, angesichts der heißen Sommer.