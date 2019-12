Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Erleichtert über Abläufe

Erleichterung war die Botschaft am Dienstag. Erstens, dass das Wetter hält und so der Bauverzug wett gemacht werden konnte. Zweitens, dass sich die Anwohner der Wiesestraße mit ihrer Baustelle arrangieren. Manche haben ohne Gegenleistung ihr Grundstück zur Verfügung gestellt, um beispielsweise an der Spielwiese eine Zufahrt zu einer Parkfläche für 70 Fahrzeuge zu ermöglichen oder Patienten an der Ecke Wiesestraße/Karl-Marx-Allee einen kurzen Weg zu Ärzten zu bahnen. Drittens, dass trotz der Enge auf der Baustelle bisher keine Unfälle geschehen sind. Vorsichtig gehen Fahrer und Tiefbauer mit der schwierigen Situation um. Das soll nicht von Anfang an so gewesen sein. Doch dieses Verantwortungsbewusstsein füreinander ist gewachsen. Ebenso wie die Einsicht, dass Bauplan und Fahrplan nur gemeinsam erfüllt werden können.

Dass mal ein Spannseil für die Oberleitung reißt oder ein Graben wegen eines geborstenen Hausanschlusses unter Wasser steht, ist Baustellenalltag und kein Beinbruch. Der Wunsch der Auftraggeber, aller Beteiligten und meiner ist es, dass die noch zwei Jahre währende Baustelle das Siegel unfallfrei behält und dass sie 2021 beendet wird. Eine Garantie gibt es dafür nicht. „Vor der Hacke ist es finster“, bemühte Roland Rennert einen Bergmannsspruch.