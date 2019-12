Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Es ist Ruhe eingekehrt

Für die meisten geht die kürzeste Woche des Jahres zu Ende. Für die allermeisten auch die kurzweiligste. Denn so viel erfreuliche Aufregung in so wenigen Tagen gibt es wohl selten. Das ist der Normalfall. Doch gerade in dieser von Erwartungen voll gestopften Zeit ist die Kehrseite besonders schmerzhaft. Wird Alleinsein zur Qual.

Vielleicht haben viele deshalb vorgebaut. Nicht umsonst war der Märchenmarkt seit seiner Eröffnung am 28. November so gut besucht. Allabendlich schwoll das Gemurmel unter den Fenstern der Redaktion an, wurde lauter und fröhlicher. In die Stadt zog es viele, die sich auch in Abwesenheit echten Winterwetters bei Glühwein und guten Gesprächen wärmten.

Plötzlich ist wieder Ruhe eingekehrt. Wo sind sie, die vielen Menschen, die die Stadt leben lassen? Warum brauchen sie die Glühweinstände, um sich zu treffen und aneinander zu freuen? Die Geraer Tradition des Lebendigen Adventskalenders zeigt, dass es Kreise zieht, wenn Einladungen ausgesprochen werden und Menschen sich einander besuchen. Dass eine Sehnsucht geweckt wird. Warum aber muss das auf die Vorweihnachtszeit beschränkt bleiben?

Andere Versuche, zusammen zu kommen, gab es schon im Sommer. Die lange Tafel auf der Sorge, gedeckt von allen, die daran Platz genommen haben oder die Treffen in Geras Neuer Mitte oder besser auf dem Fleck Wiese der als solche entwickelt werden soll. Nur Stetigkeit hat sich dort noch nicht eingestellt.

So freuen wir uns auf Begegnungen bei Konzerten, Theateraufführungen, im Kino, in Geras gastlichen Stätten. Neues gibt es heute aus der Alten Brauerei im Stadtgraben zu berichten. Das Metropol Kino haben viele so in ihr Herz geschlossen, dass das wirtschaftliche Überleben gelingen kann.

Nach den Weihnachtstagen ist das Feiern nicht vorbei. Silvester steht vor der Tür. In Ermangelung eines Balls im Kultur- und Kongresszentrum, gibt es an diesem Wochenende eine Party für die über Dreißigjährigen in der Rieger Showbühne, ehe dort drei Tage später die Jahresendparty steigt.

Schönes Wochenende!