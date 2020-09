Sylvia Eigenrauch fehlt die Linie bei den Fest-Plänen in Gera.

Gera hat Mittwoch vorgelegt, wie die Stadt mit dem angestrebten Außenstandort des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft neue Formen der Fortbewegung erproben will. Am selben Tag kündigte der Verkehrsbetrieb zehn Testtage mit einem blauen Elektro-Bus an, der seit Donnerstag fährt. Das ist perfektes Timing.