Kommentar: Lange geplant

Die Idee ist alt. Seit 1991 das Gewerbegebiet Korbußen mit dem ersten Spatenstich seinen Anfang nahm, wurde nach einem Weg gesucht, dass Lkw nicht mehr über die Korbußener Chaussee und die Kreisstraße 113 in Richtung Autobahn fahren. So stammen die ersten Überlegungen für einen Autobahnzubringer eben auch aus den 1990er-Jahren. Der ist nicht nur für den unmittelbaren Standort, sondern auch für die Anbindung von Altenburg und Lumpzig an die A4 interessant. 2011 wurde der Planfeststellungsbeschluss gefasst. Das heißt, seit neun Jahren besteht Baurecht für die Variante, für die diesen Monat Baustart war. Doch bevor die seit Jahrzehnten erhoffte Erleichterung eintritt, heißt es Geduld aufbringen. Zum einen für lange Umleitungsstrecken und zum anderen für vollere Straßen vor allem in Ronneburg.

Das Gewerbegebiet Korbwiesen hat in der Zwischenzeit an Anziehungskraft nicht verloren. Im Gegenteil. Weil die Nachfrage groß war, erweiterte die Gemeinde Korbußen dessen Fläche vor vier Jahren um weitere elf Hektar. Auch davon sind nur noch 1,5 Hektar frei. Dass mehr als 100 Firmen mit weit über 1000 Mitarbeitern in den Korbwiesen ihren Sitz haben erfüllt Bürgermeister Manfred Lamprecht mit Stolz. Jetzt entsteht eine zeitgemäße Zufahrt.