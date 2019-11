Kommentar: Nochmal genau hinschauen

Gera. Dass Polizei und Stadt die Situation am Fußgängerüberweg am Stadtgraben noch einmal untersuchen, kann sicher nicht schaden.

Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme – hält sich auch am Fußgängerüberweg am Geraer Stadtgraben jeder an diese Grundprinzipien, dürfte eigentlich nichts passieren. Da nun aber doch in vergleichsweise kurzer Zeit vergleichsweise viel an dieser Stelle passierte, ist es trotzdem richtig, von offizieller Seite ergebnisoffen noch einmal genauer hinzuschauen, auch auf eine vermeintlich gut überschaubare Verkehrssituation. Vielleicht gibt es ja doch noch Möglichkeiten, die Fußgänger hier besser zu schützen.