Kommentar: Platz zum Wachsen

Hier kann Nachbarschaft wachsen. Neben der Schule und dem großen Spielplatz mit Asphaltfläche und grüner Spiellandschaft sieht der Schulgarten aus als sei er lange unberührt geblieben. Das wird sich jetzt ändern. Nicht nur Mädchen und Jungen aus der 210 Schüler zählenden Grundschule können sich hier verwirklichen. Gemeinsam mit Nachbarn aller Generationen dürfen hier Ideen für ein gepflegtes Fleckchen Grün mit Orten zum Verweilen umgesetzt werden. Schon jetzt ist der Schulhof bis 16.30 Uhr geöffnet.

Dass die Kinder so ganz nebenbei fürs Leben lernen, wird ihnen wohl selbst nicht auffallen. Wie sie richtig mit Gartengeräten hantieren und wie Samen und Pflanzen in die Erde kommen, kann sie fesseln. Auch neue Menschen und deren Wissen lernen die Kinder dabei kennen und wie sie als Gastgeber mit ihnen richtig umgehen. Engen Kontakt zu den Familien der Schüler, die aus 17 Nationen kommen, gehört zum Alltag an dieser Schule, auch wenn Corona das Familien-Café schloss.

Während also die Pflanzen wachsen, wachsen die Kinder an ihren Aufgaben und gedeiht Gemeinschaft im Stadtteil auf neue Weise. Das kann und wird das Leben prägen. Wer einen Garten pflegt, verbindet sich mit dem Lebendigen und lernt es schätzen.