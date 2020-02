Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: So gut es geht eingerichtet

So gut es irgendwie geht, haben sich die Schüler und Lehrer der Ostschule in ihrer Interimstätte in der Eiselstraße eingerichtet und zum Alltag zurück gefunden. Ein halbes Jahr ist mittlerweile vergangen, etliche Anfangsschwierigkeiten sind behoben worden. Manche frühe Unterrichtszeit ist immer noch gewöhnungsbedürftig, mancher Weg noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Enge Treppenhäuser erfordern in den Pause und beim Raumwechsel mehr denn je Rücksicht und strapazieren die Geduld. Und kaum einen Schüler dürfte begeistern, statt zu Fuß um die Ecke zur Schule zu gehen, nun eine halbe Stunde zeitiger aufstehen, um per Bahn in die Interimstätte im anderen Stadtteil zu gelangen. Die alte Schule werde schon vermisst, gestehen die Kinder. Ein Zustand, der jetzt nicht zwei, sondern drei Jahre andauern wird. An den drei Jahren dürfte nichts zu rütteln sein. Allerdings: Diese Zeit lang oder kurz erscheinen zu lassen, liegt durchaus im Ermessen der Betroffenen. Und hier wiederum dürften sich alle auf einem guten Weg befinden. Nicht zuletzt das Kollegium. Nach Worten von Horst Röhnert war es schon längst gut zusammengewachsen, sonst hätte es einen solchen Umzug nicht unbeschadet überstanden. Gemeinsamkeit, die sicher auch über manche Widrigkeit der Zukunft hinweg hilft.