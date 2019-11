Kommentar: Vorfreude mit kleinem Makel

Der Weihnachtsmarkt in Gera hat hohen Wiedererkennungswert. Auch bei den Buden. Nur eine Attraktion fehlt dieses Jahr - leider.

Als ich dieser Tage über den Markt lief, auf dem fleißig der Märchenmarkt aufgebaut wurde, schnappte ich Teile eines Gesprächs zweier Damen auf. „Immer die gleichen Buden an immer den gleichen Stellen“, stellte eine Frau sinngemäß fest. Da ist sicher was dran, genau wie an der Einschätzung eines Geraer Gastronoms vor ein paar Tagen, der sich mehr Außergewöhnliches bei den Ständen, zum Beispiel mehr (Kunst-)Handwerker wünschen würde.