Kommentar: Zeichen für Beständigkeit

Das Leben geht weiter. Auch wenn die Bedingungen jetzt ganz neue sind, ist das eine beruhigende Feststellung. Der Frühling, der in der Vorwoche seine Vorboten schickte und laut Kalender nun offiziell angebrochen ist, wurde von Nachtfrösten noch einmal ausgebremst. Schade, dass dabei zarte Blüten, die sich schon heraus gewagt hatten, zerstört wurden. Zum Glück bleibt Spaziergängern dieser traurige Anblick zumindest im Küchengarten erspart. Denn der wurde wie der Hofwiesenpark auch schon am Freitag vor einer Woche von der Stadt zugeschlossen.

Nicht nur falsch, sondern illegal ist, dass die Stadt Gera behauptet, dass die Tests auf das Corona-Virus, die jetzt jeden Abend auf dem Hofwiesenparkplatz stattfinden, nur für Geraer sind. Die Kassenärztliche Vereinigung, die diese Tests durchführt, agiert bundesweit und zieht keine Grenzen zwischen Gebietskörperschaften. Übrigens, einige der Schwestern, die voriges Wochenende freiwillig die Abstriche nahmen, stiegen nach ihrem Dienst in ein Fahrzeug mit Greizer Kennzeichen.

Dienstag bewunderte ich die Disziplin vor der Tür der Drogerie in der Schloßstraße. Mit gebührendem Abstand standen freundliche Menschen wartend in einer Schlange quer über die Straße.

An Fenstern in Debschwitz leuchten Regenbogen, die Grundschüler gemalt haben. Ein Gruß an die Mitschüler, wenn sie vorbei spazieren und an alle anderen auch. Beispielsweise die Fahrer und Lader, die Wertstoffe und den Müll wie gehabt abholen. Sie schätzen gerade, dass sie gut vorwärts kommen, weil die Straßen leerer sind.

Ich wurde überrascht, dass es Donnerstag wie gewohnt Klöße aus der Küche gab, der ich schon länger die Treue halte. Ich holte mir das Mahl wie vorgeschrieben ab. Selbst dieses Detail im Alltag vermittelt Beständigkeit. Auch wenn sich gerade ganz viel ändert, solche Anker brauchen wir. Danke an die, die sie werfen.

Bleiben Sie gesund!