Kommentar: Zeigen, was möglich ist

Nicht etwas verordnen, sondern anbieten und schauen wie die Resonanz ist. Und damit nicht warten, bis es andere machen, sondern selbst aktiv werden. So sieht der Geraer Unternehmer Mike Fischer das Pilotprojekt mit dem selbstfahrenden E-Pendelbus in Gera. Ergebnisoffen soll die Studie sein, schwingt in seinen Ausführungen mit.

Den Menschen hier in Gera zeigen, was möglich ist, und darüber Akzeptanz generieren, das klingt nachvollziehbar und begrüßenswert. Sicher fahren bis zum tatsächlichen Start und wohl auch noch darüber hinaus Zweifel und Vorbehalte mit, zumal man sich wohl auch zu Fuß oder im Auto erst an den neuen Verkehrsteilnehmer gewöhnen muss. Doch es ist eben zu allererst einmal ein Test, eine Möglichkeit, im echten Betrieb unter weitgehend sicheren Bedingungen Daten zu sammeln. „Ausbaustufen“ wie die Fahrt ohne Begleitperson oder das individuelle Bus-Ordern per Smartphone könnten darauf aufbauen. Rathauschef Julian Vonarb sieht das Pilotprojekt gar in der Tradition der „Innovationskraft Geras von 1892“ und der damals in Betrieb gegangenen elektrischen Straßenbahn. Durch gebündelte Kräfte vielleicht nicht sofort zu erwartender Partner könnte Gera wieder Vorreiter sein, die Mobilität für die Menschen zu verbessern. Zumindest kann der selbstfahrende Shuttlebus ein Baustein dafür sein.