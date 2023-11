Kongolesen staunen über Kindergarten in Gera

Gera. Auf ihrer Deutschlandtour machen Kongolesen Station in Gera und besuchen auch Schule und Kirche

Die Stadt Gera war eine von acht Stationen in Deutschland, der die Gäste aus dem Kongo einen Besuch abstatteten. Sie waren der Einladung ihres Arbeitgebers dem Verein Hilfe für Menschen im Kongo nach Deutschland gefolgt. Am Freitag waren sie Gast bei der Geraer Familie Czekalla.

Gemeinsam mit Joana Czekalla, die im ersten Halbjahr 2023 für fünf Monate als Praktikantin im Kongo unter anderem im Schulzentrum Maluku – einem von vier Projekten des Vereins Hilfe für Menschen im Kongo – im Einsatz war, besuchten Angelique Kumba Masunda, Marcellina Khonde Dinsimba und Charles Tsana Matona die Kindertagesstätte Senfkorn, das Gymnasium Rutheneum und die St. Marienkirche in Gera-Untermhaus bevor der Tag bei einem gemütlichen Picknick und plötzlich akuter Zahnbehandlungen für die beiden kongolesischen Frauen endete.

Schön aber anstrengend

„Es war ein sehr schöner aber auch anstrengender Tag“, resümiert Gastgeberin Petra Czekalla. Sie genoss jede Minute, in der sie Unterstützung bei der französischen Sprache bekam. Die Zahnärztin aus Gera kannte ihre Gäste. Bei einem 14-tägigen Aufenthalt Anfang des Jahres, als sie ihre Tochter zum Praktikum begleitete, lernte sie bereits die Kindergartenleiterin Angelique Kumba Masunda, Marcellina Khonde Dinsimba, Hausmutter des Waisenhauses Bomoyi und Projektkoordinator Charles Tsana Matona kennen. Um so mehr freute es sie, ihnen nun auch Gera zeigen zu können. Begleitet wurden Czekallas von der Vorsitzenden des Vereines Christine Hauskeller sowie den beiden Paten Carola Strauß und Sylvia Lotz sowie Christopher Fechner.

Vom Besuch der Kindertagesstätte Senfkorn zeigten sich die Gäste beeindruckt. Mit Musik näherten sie sich den Kindern an. Erst musizierten die Kinder und dann die kongolesischen Gäste. Schnell stimmte die Chemie. Kindergartenleiterin Kumba Masunda resümierte, dass es im Kongo undenkbar wäre, dass Kinder vor dem vierten Lebensjahr einen Kindergarten besuchen. So etwas gebe es in der Demokratischen Republik Kongo nicht. Für sie war es eine seltsame Vorstellung, zu sehen, dass Kinder unter einem Jahr in die Kita gehen. Der zweite große Unterschied zum Kongo sei, dass die deutsche Tagesstätte ganztägig geöffnet ist. Im Kongo öffnet der Kindergarten um 7.30 Uhr und gegen 11.30 Uhr werden die Kinder bereits wieder abgeholt.

Eher eine Vorschule

Der kongolesische Kindergarten ähnelt einer Vorschule. Kinder von vier bis sechs Jahren besuchen die Einrichtung. Der Tag ist nach einem festen Plan strukturiert. Alle Aktivitäten folgen einem Unterrichtsplan. Während in einem deutschen Kindergarten die Kinder in ihrem Alltag begleitet werden, werden die kongolesischen Kinder unterrichtet.

Marcellina Khonde Dinsimba, Hausmutter des Waisenhauses Bomoyi, erzählt, dass in ihrem Waisenhaus 25 Kinder im Alter von drei bis 18 Jahren leben. Sie ist wie eine Mutter für sie, begleitet ihre Schützlinge auch ins Krankenhaus, nächtigt sogar auf dem Boden unterm Bett. Übernachtungsmöglichkeiten wie in Deutschland gebe es im Kongo nicht.

Joana Czekalla aus Gera arbeitet ein knappes halbes Jahr in einem Waisenhaus in Kongo. Für den Verein Hilfe für Menschen im Kongo Foto: Joana Czekalla / Funkemedien Thüringen

Der Verein Hilfe für Menschen im Kongo wurde 2006 im Altenburger Land gegründet. Mittlerweile zählt er 261 Mitglieder. Der Verein, der 2005 mit einer Tagesstätte für Mädchen seine Arbeit im Kongo aufnahm, betreibt heute mit 70 Mitarbeitern zwei Waisenhäuser, ein Schul- und ein Gesundheitszentrum.

Auch das Schulsystem unterscheidet sich vom deutschen. Trotz Schulpflicht besucht im Kongo nur etwa die Hälfte der Kinder die Schule. Vielen Familie fehle das Geld. Die Grundschule beinhaltet Klasse 1 bis 6. Dann müssen die Kinder eine Prüfung ablegen, erklärt Hauskeller. Die Klassen sieben und acht sind Orientierungsjahre an denen die Schuljahre neun bis zwölf anschließen können.

Auf Unterstützung angewiesen

Auf der Tour durch Gera berichten die beiden Paten als auch Petra Czekalla, wie einfach aber dennoch herzlich und familiär das Leben auf dem Areal des Vereines im Kongo ist. Vieles konnte der Verein in Maluku und Kisenso schon auf die Beine stellen. Dennoch brauche es stets Unterstützung und die nicht nur finanziell, so Petra Czekalla. Menschliche Hilfe, wie Praktikanten, die sich vor Ort einbringen, oder Fachpersonal wie Mediziner, Ingenieure oder Erzieher könnten vieles bewegen.