Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzept für Demenz-WG wird in Weida vorgestellt

Zu einem Info-Nachmittag für Angehörige von Demenzbetroffenen wird am Sonnabend, 29. Februar, um 16 Uhr ins Bürgerhaus in Weida eingeladen. Gemeinsam mit Katja Zipfel von der Diakonie-Sozialstation in Weida will der Unternehmer Holger Hasse von der Timson GmbH mit Sitz in Dömitz sein Konzept einer Demenz-Wohngemeinschaft vorstellen.

Laut Ankündigung möchte er in Weida ein Wohngebäude errichten, in dem bis zu zwölf Bewohner in der Phase der mittleren bis schweren Demenz leben. Das Konzept sehe vor, dass die private Gemeinschaft durch die Angehörigen selbst verwaltet und der Alltag mitgestaltet werde, die pflegerische Betreuung würde der ambulante Pflegedienst der Diakonie-Sozialstation Weida unter der Leitung von Kaja Zipfel, ausgestalten. Bisherige Erfahrungen und weitergehende Informationen sollen am Sonnabend allen Interessierten vorgestellt werden.