Konzert für die Frauen in Bad Köstritz

Bad Köstritz. Am Sonntag, 13. März, gibt es im Palais von Bad Köstritz mitreißende Klänge aus Spanien, Italien und Argentinien zu hören.

Am kommenden Sonntag, 13. März, findet das alljährliche Frauentagskonzert im Palais Bad Köstritz statt. Beginn ist um 16 Uhr.

„Musica aus dem Süden“ – unter diesem Motto kombiniert das Duo Katrin Ambrosius/Violine und Thomas Etschmann/Gitarre mal gefühlvolle, mal mitreißende Klänge aus Spanien, Italien und Argentinien. Im Konzert verführen die Geigenvirtuosin und der Meistergitarrist die Zuhörer in die suggestiven Klangwelten von Granados, de Falla, Paganini, Albéniz und Piazzolla. Gefühlvolles mediterranes Flair in vielen Facetten fessele dabei ebenso wie die mitreißenden Tango-Rhythmen, heißt es in der Ankündigung.

Die Veranstalter versprechen einen stimmungsvollen, unvergesslichen Konzertnachmittag, der den Frühling einläuten soll mit Tango-Rhythmen und mediterranem Flair. Es gilt die 3G-Regel. Bitte Maske mitbringen.

Kartenbestellungen unter Telefon 036605/88 145 oder 036605/35 037 möglich, Eintrittskarten gibt es auch an der Abendkasse.