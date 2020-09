Konzert in der Erlöserkirche Niebra

Die neuen Kirchturmglocken in der Erlöserkirche Niebra.

Niebra. Lucas Biegel und Martin Steuber musizieren in der Erlöserkirche in Niebra.

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Veit Wünschendorf/Elster lädt für Samstag, 5. September, um 18 Uhr zu einem Konzert in die Erlöserkirche Niebra ein.

Gemeinsam in einen Dialog treten und dabei Grenzen überwinden – dass das auch durch Musik möglich sein kann, hätten viele Komponisten und Interpreten der Musikgeschichte bewiesen, heißt es in einer Mitteilung.

Eine Auswahl solcher Werke präsentierten der aus Wünschendorf stammende und an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig sowie an der Universität Mozarteum in Salzburg studierende Lucas Biegel (Blockflöte) und der Leipziger Martin Steuber (Laute, Barockgitarre) mit ihrem Konzertkonzept „Im Dialog mit der Zeit“.

Dabei würden sie einen Mix aus frühbarocken Werken mit zeitgenössischen Kompositionen bieten.

Der Eintritt sei frei. Um eine Kollekte werde gebeten.