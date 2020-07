Gera. Am Sonntag, 26. Juli, um 14.30 Uhr, dreht sich in der Kirche zu Aga alles um die vier Jahreszeiten.

Konzert in Gera-Aga: Vier Jahreszeiten – auch ohne Vivaldi

Am Sonntag, 26. Juli, um 14.30 Uhr, dreht sich in der Kirche zu Aga alles um die vier Jahreszeiten. Unter dem Motto „Vier Jahreszeiten – Es geht auch ohne Vivaldi!“ musiziert das Ensemble „Musik & Schnaps“, das schon in den vergangenen Jahren in Aga zu einer Sommermusik eingeladen hatte, wie Friederike Böcher, Direktorin des Köstritzer Heinrich-Schütz-Hauses, in ihrer Einladung schreibt.

„Wenn man an Jahreszeiten und Musik denkt, kommt sicherlich jedem sofort die Komposition von Antonio Vivaldi in den Sinn: Die vier Jahreszeiten“, so Friederike Böcher. „Kein Star-Geiger, der nicht mindestens eine Aufnahme dieser Komposition vorweisen kann. Doch es geht auch ohne Vivaldi.“ Viele verschiedene Komponisten hätten sich mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter beschäftigt. Lieder und Madrigale, Tänze und Choräle – und dabei beschränken sich die Musikerinnen nur auf Kompositionen des 16. und 17. Jahrhunderts.

Friederike Böcher lädt ein: „Lassen Sie uns gemeinsam den Winter hinfort fegen, das Herz nach grüner Farb‘ verlangen lassen, den Maien Schein bewundern, bevor die Frösche im Garten quaken und unser Herz vor Freude ausgeht. Die Vögel besingen den Sommer mit einem übergrünen Garten bevor die Blätter sich verfärben und der Herbst Einzug hält.“ Musiziert wird auf Blockflöten und Gemshörnern, Pommern, Dulzianen und einem Rankett. Bei gutem Wetter findet das Konzert im Freien statt, ansonsten in der Kirche.