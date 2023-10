Das Ensemble Hamburger Ratsmusik sind die diesjährigen Artist in Residence beim 26. Heinrich Schütz Musikfest. Leiterin und Gambistin Simone Eckert (Mitte) ist am Sonntag vor dem Konzert in Köstritz zu sprechen.

Konzerte in Gera und Bad Köstritz: Das Schütz-Wochenende startet in St. Salvator

Gera/Bad Köstritz. So geht das Heinrich Schütz Musikfest zu Ende. Führung beim Komponisten, Gottesdienst in Tinz und Abschluss in St. Leonhard.

Am Freitag, 13. Oktober wird das Heinrich Schütz Musikfest um 20 Uhr in der Salvatorkirche Gera fortgesetzt. Das Ensemble InAlto lädt ein zu einer Zeitreise von Heinrich Schütz und Giovanni Valentini über Buxtehude und Bach bis zu Beethoven und Bruckner. Lambert Colson, Zink und Trompete, hat sich dieses Programm ausgedacht zu dem er bei „Auf ein Wort“ um 19 Uhr Rede und Antwort stehen wird.

Zu Besuch beim Hausherr

„Ein Hausherr und sein Haus“ ist die Führung überschrieben, zu der Museumspädagogin Dr. Christine Haustein am Samstag, dem 14. Oktober, 14 Uhr, die Türen des Heinrich Schütz-Hauses in Bad Köstritz weit öffnet. Gäste erfahren etwas über den Lebensweg des Komponisten, über die Geschichte seines Hauses und über das was, die Mitarbeiter im Moment im Museum umtreibt.

Gottesdienst mit Schütz-Chorälen in Tinz

Der letzte Tag des Musikfestes beginnt wieder mit einem Gottesdienst: Um 9 Uhr in St. Margaretenkirche in Gera-Tinz dreht sich alles um den musikalisch predigenden Heinrich Schütz. In Chorälen aus der Feder des gebürtigen Köstritzers und vielen seiner Motetten wird beschrieben und erklingen wie Schütz seinen Text in Musik umsetzte.

„Elbwärts“ zum Abschluss in Bad Köstritz

Glorreicher Abschluss der eineinhalb Wochen zu Heinrich Schütz Musikfest dann 15. Oktober, 17 Uhr, in der Köstritzer Kirche St. Leonhard: „elbwärts“ hat Simone Eckert, Gambistin und Leiterin der Hamburger Ratsmusik, ihr Konzert benannt. Wir reisen „auf Notenlinien“ mit Heinrich Schütz die Elbe entlang nach Dänemark. Zwei Mal ist er dort gewesen, um Hochzeiten musikalisch auszugestalten. Wir folgen seinen musikalischen Spuren. Es erklingen deutsche, englische und natürlich dänische Kompositionen von Zeitgenossen, Mitstreitern und Gönnern. Auch hier wird bereits um 16 Uhr im Heinrich-Schütz-Haus Simone Eckert für „Auf ein Wort“ bereit stehen.

Damit gehen zehn Tage rund um Heinrich Schütz zu Ende. Mit außergewöhnlicher, neu entdeckter, aus dem Dornröschenschlaf erweckter und in neue Gefilde entführter Musik, von ausgewiesenen Profis und engagierten Laien musiziert sind Kompositionen des 17. Jahrhunderts erklungen.