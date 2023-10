Konzertfreunde Gera fordern: Theater muss gesichert werden!

Gera/Altenburg. Förderverein appelliert an Geraer Stadtrat, der Finanzierungsvereinbarung zuzustimmen

„Theater muss gesichert werden, dazu sollte es keine Fragen und Diskussionen geben!“ Das fordert der Verein der Theater und Konzertfreund Gera. Anlass ist die ausstehende Finanzierungsvereinbarung für das Theater Altenburg-Gera für die Jahre von 2025 bis 2023 zwischen den drei Gesellschaftern Stadt Gera, Stadt Altenburg, Altenburger Land und dem Freistaat Thüringen.

„Theater ist für viele Bürger unserer Stadt unverzichtbar, erst recht in dieser krisengeschüttelten Zeit mit Kriegen, Inflation, Naturkatastrophen und täglicher Verunsicherung der Menschen“, sagt der Verein. Das Fünf-Sparten-Theater biete künstlerisch und emotional eine der wenigen Alternativen, um in dieser schwierigen Situation, Halt und Zuversicht zu finden.

„Ein äußerst erfolgreicher Start in die Spielzeit 2023/24 liegt hinter uns. Mit Beifallsstürmen des Publikums endete die Eröffnungsgala. Fortgesetzt wurde die Begeisterung im Kultur- und Kongresszentrum mit der Darbietung der „Gurre Lieder“ von Arnold Schönberg, einer Gemeinschaftsproduktion der Künstler aus Gera und der Partnerstadt Timisoara, sowie während der Ballettfestwoche“, zieht der Verein eine Bilanz. Damit würden wiederum alle fünf Sparten des Theaters ihre hohe Qualität und ihre Leuchtturmfunktion in der Stadt beweisen.

Kein Verständnis für Zögern in Gera

„Nun droht Gefahr von einer Seite, die eigentlich mit 100 Prozent hinter dem Haus stehen müsste“, sagt der Verein der Theater- und Konzertfreunde. Seine Kritik: „Der Oberbürgermeister und der Stadtrat von Gera haben bis heute noch keine Zustimmung für die zukünftige Finanzierung gegeben.“ Die anderen beiden Gesellschafter hatten bereits im September der Finanzierungsvereinbarung zugestimmt. weiteren Gesellschafter Stadt Altenburg stimmte bereits im September einstimmig und der Kreistag des Altenburger Landes mehrheitlich zu. Das Land Thüringen hat seine Zustimmung zur Finanzierung zu 60 Prozent in den Jahren von 2025 bis 2032 gegeben. Diese gilt jedoch nur, wenn auch alle drei Gesellschafter zustimmen.

„Es ist uns als Förderverein unverständlich, warum sich der Geraer Stadtrat so zögerlich verhält. Gera, als die größere Stadt mit langer Theatertradition, die immer ein großes bürgerliches Engagement für sein Theater gezeigt hat und es auch heute noch zeigt, sollte sich dieser Entscheidung nicht entgegenstellen“, fordern die Theater- und Konzertfreunde. Als Beispiel dieser Bürgerinitiative verweisen sie auf das hohe Spendenaufkommen für die Sanierung des Geraer Puppentheaters, wofür der Verein im September dem Theater bereits eine Erstspende in Höhe von 75.000 Euro übergeben konnte. Der Förderverein appelliert an den Geraer Stadtrat, in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. Oktober, „unbedingt dieser Vereinbarung zuzustimmen, um die Zukunft beider Häuser in Altenburg und Gera, einschließlich aller Beschäftigten, zu sichern“.