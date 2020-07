Gleich zwei Nektar-Tankstellen wurden von Stiftungsbotschafterin Sibylle Klotz an Einrichtungen in Kraftdorf übergeben. Hier die Schüler der Grundschule Am Erlbach in ihrem malerischen Schulgarten.

Kraftsdorf: Kraftstoff für Insekten und Lernstoff für Kinder

Gleich zwei sogenannte „Nektar-Tankstellen“ in Kraftsdorf bieten nun Kraftstoff für Insekten und Lernstoff für Kinder. Sibylle Klotz von der Happy Haus Bau GmbH, Botschafterin der „Town & Country Stiftung“, übergab im Namen der Stiftung je eine Nektar-Tankstelle an die Grundschule Am Erlbach und die Kita Sonnenhügel.

Mit dem Projekt der Stiftung werden deutschlandweit Stein-Gabionen auf Kindergarten- oder Schulgeländen aufgestellt und bienenfreundlich bepflanzt. Durch die regelmäßige Beobachtung und Pflege der Anlage soll die Rolle von Falter und Co. in der Natur für die Kinder greifbar und begreifbar werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sibylle Klotz freute sich, dass unter den schwierigen Umständen der Aufbau und die Bepflanzung in beiden Einrichtungen noch rechtzeitig zum Blühbeginn fertiggestellt werden konnten. „An der Nektar-Tankstelle können Kinder einen konkreten Bezug zu Mutter Natur entwickeln. Sie können das Leben der kleinen Krabbler und Falter beobachten und lernen so, auch die kleinen Tiere zu achten. Denn nur was man kennt, wird man auch schützen“, sagt sie.

„In unserer Kita, die ganz naturnah mit Wäldern umgeben ist, haben unsere Kinder fortlaufend Kontakte mit Natur- und Umweltthemen“, sagte Erzieherin Manuela Heuschkel. Neben dem aktuellen Projekt, das sich mit der heimischen Wasserwelt beschäftigt, sei nun mit der Nektar-Tankstelle ein anschauliches Umweltprojekt hinzugekommen.

Die Grundschule Am Erlbach liege ebenfalls im ländlichen Bereich. Der Schule liege es am Herzen, den Kindern die Schönheit der Natur bewusst zu machen und ihnen die Verantwortung des Menschen für alle Lebensräume und Lebewesen als Auftrag in Gegenwart und Zukunft zu verdeutlichen.

Zum Hintergrund der Aktion erklärt die Town & Country Stiftung: „Der Rückgang von Insekten ist derzeit in aller Munde. Neben dem Verlust der Artenvielfalt in Flora und Fauna hat die Dezimierung der sechsbeinigen Bestäuber nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Folgen.“ So seien etwa 75 Prozent der Nutzpflanzen von der fremden Befruchtung abhängig. „Neben dem Rückgang von Honigbienen und Schmetterlingen sind auch viele andere Insektenarten betroffen“, heißt es weiter. Hier setze das Projekt „Nektar-Tankstelle“ an: „Die Artenvielfalt der Insekten, die uns im Alltag begleiten und die wir für so selbstverständlich halten, muss bewusst erlebbar werden.“