Kraftsdorf: Zum Planungsstand des „Südostlinks“

Kraftsdorf. 50Hertz will unter anderem in Kraftsdorf über die Gleichstromverbindung informieren.

Mit einer Infotour gibt 50Hertz Einblick in die ergänzenden Untersuchungen zur Feinplanung der Gleichstromverbindung „Südostlink“. Das „Dialogmobil“ legt Stopps entlang des vorgeschlagenen Leitungsverlaufs vorbei an Eisenberg, Gera und Weida bis nach Gefell ein.

In unserer Region kann man sich am Donnerstag, 10. September, von 11 bis 13 Uhr in Kraftsdorf in der Straße der Einheit am Platz am Brunnenhaus informieren. Neben Erläuterungen zum vorgeschlagenen Leitungsverlauf und örtlichen Alternativen geben Team-Mitglieder Auskunft zu technischen Fragen und informieren über die nächsten Schritte im Verfahren.

Wichtige weitere Themen sind die laufende Baugrunderkundung, Vermessungen und artenschutzfachliche Kartierungen sowie perspektivisch erforderliche archäologische Untersuchungen.

Auch erhalten Grundstückseigentümer Informationen rund um die mögliche Eintragung der Leitung in die Grundbücher, teilt 50 Hertz mit.