Kraftsdorfer Oldies in Tschechien im Trainingscamp

Es ist heutzutage eher die Ausnahme, dass ein Team von Fußball-Oldies gemeinsam in ein Trainingscamp fährt. Die Alte-Herren-Mannschaft des Kraftsdorfer SV 03 sind eine solche Ausnahme. In Vorbereitung auf eine lange Saison mit Hallenturnieren im Fußball und Futsal, auf Landesmeisterschaften und Freundschaftsspiele im Freien fahren die Herren über 35 seit fünf Jahren regelmäßig Mitte Januar in ein Trainingscamp ins nordböhmische Frantiskovy Lazne (Franzensbad).

25 Jahre lang waren die KSV-Oldies nach Usti n. L. gereist, inzwischen findet man im Hotel Bohemia sehr gute Bedingungen inklusive Kunstrasenplatz vor. Neben dem Training in der Halle und im Freien kam ein Spiel gegen den FC Bohemia hinzu. Anfangs lief bei den Ostthüringern nicht viel zusammen. Die Halbzeitansprache, die gleich auf dem Kunstrasen erfolgte, war dementsprechend lautstark und schien zu fruchten. In der 55. Minute pfiff der tschechische Schiedsrichter zunächst aber Elfmeter für Bohemia. Dieser wurde sicher verwandelt. Benjamin Martin schaffte per Kopf den Ausgleich und kurz vor Abpfiff wurde der Gästesieg durch Carsten Thieme perfekt gemacht.

Trainer Andreas Rosenkranz lobte seine Mannschaft nach dem Camp. „Es haben alle Spieler sehr gut mitgezogen und alles gegeben.“