Auf Hygienemaßnahmen wie häufiges Händewaschen wurde in Corona-Jahr 2020 besonders häufig aufmerksam gemacht. (Symbolfoto)

Krankenkasse IKK in Gera meldet weniger Krankmeldungen

Bereits den achten Monat in Folge sind bei der Krankenkasse IKK classic in Gera und Umgebung auch im November weniger Krankmeldungen eingegangen, als im gleichen Monat des Vorjahres. Darauf weist die Kasse in einer Pressemitteilung hin. Wie die Auswertung der Daten zur Arbeitsunfähigkeit (AU) von 10.718 Versicherten zeige, seien im November 2020 unter den bei der IKK mit Anspruch auf Krankengeld versicherten Arbeitnehmern 1690 Personen mindestens einen Tag krankheitsbedingt arbeitsunfähig gewesen – im November 2019 waren es 2114.

Insgesamt seien 1830 Arbeitsunfähigkeits-Fälle registriert worden, teilt die IKK mit, das entspricht einer AU-Quote von 15,8 Prozent, gegenüber 18,9 Prozent vor einem Jahr. Auch nachdem es wieder möglich sei, sich bei leichten Atemwegserkrankungen telefonisch krankschreiben zu lassen, seien im November deutlich weniger AU-Bescheinigungen aufgrund entsprechender Diagnosen eingegangen als im Vorjahr. So reichten im November 347 Versicherte mindestens eine AU-Bescheinigung wegen akuter Atemwegserkrankungen ein. Das sind rund 32 Prozent weniger als im Vorjahresmonat (508 Versicherte).

Der Rückgang der Krankschreibungen sei auf verschiedene Gründe zurückzuführen, so die Kasse. „Neben der Angst, bei einer akuten Erkrankung zum Arzt zu gehen und sich in der Praxis mit Corona anzustecken, spielen insbesondere bei Atemwegserkrankungen die Hygiene- und Abstandsregelungen eine Rolle“, heißt es. IKK-Regionalgeschäftsführer Dieter Hoffmann vermutet, dass auch die gestiegene Inanspruchnahme von Kurzarbeit und Sorge um den Arbeitsplatz Gründe sein könnten, dass sich Arbeitnehmer weniger krank schreiben lassen. Hoffmann rät, notwendige Behandlungen möglichst nicht hinauszuzögern.