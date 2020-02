Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreisentscheid der Minimeisterschaften im Tischtennis in Weida

Beim Kreisentscheid der Minimeisterschaften im Tischtennis kämpften die jungen Sportler auf hohem Niveau. Das teilt die Abteilung Tischtennis vom TuS Osterburg Weida in einer Pressemitteilung mit. Einige der Sieger und Platzierten des Ortsentscheides Weida haben demnach erkennen müssen, dass nicht erst in den Halbfinals sondern auch schon in den Gruppenspielen geschnippelt, gezogen, geschossen wurde, was die Schläger hergaben, heißt es in der Mitteilung. Auch die Fans am Rande hatten es nicht weniger schwer: Sie applaudierten, jubelten und manchmal trösteten sie auch die jungen Sportler. Am Wettkampftag haben neben den Betreuer auch die Eltern und Großeltern ihren Teil beigetragen: Sie haben für die Nachwuchstischtennisspieler die Kammererturnhalle in Weida zum Kochen brachten, wie aus der Pressemitteilung des TuS Osterberg hervorgeht.

Die Gewinner im Überblick

Unter fachkundiger Leitung der erfahrenen Schiedsrichter des TuS Osterburg Weida setzten sich folgende Spieler in ihren Altersklassen durch:

Bei den Mädchen bis acht Jahren belegte Rosi Meyer aus Nitschareuth den ersten Platz. Den zweiten Platz erhielt Olivia Riebold aus Weida, den dritten Platz belegten die beiden Weidaerinnen Jasmin Kochund und Lilith Schauerhammer.

Bei den Jungen bis acht Jahren gewann Tamin Hoffmann aus Gera. Auf Platz zwei landete Ian Schmalz, ebenfalls aus der Otto-Dix-Stadt, Drittplatzierter wurden Paul Theil und Lukas Hecht, ebenfalls aus Gera.

Bei neun- bis zehnjährigen Mädchen hat Emily Kuhn Stabrey aus Gera den ersten Platz belegt, Zweitplatzierte wurde Marlen Schmalfuß-Raschke aus Weida.

Bei den neun- bis zehnjährigen Jungen schaffte es Ben Klingler aus Bad Köstritz auf den ersten Platz. Den zweiten Platz machte Dennis Wagner aus Dorndorf, Platz drei ging an Benino Seidemann aus Bad Köstritz und Arian Landgraf aus Steinsdorf.

Bei den elf- bis zwölfjährigen Mädchen gewinnt Pia Rosenthal aus Gera, Platz zwei geht an Luna Mia Rothe aus Weida. Den dritten Platz belegt Alina Schmeißer aus Weida.

Bei den elf- bis zwölfjährigen Jungen belegt Hassaan Khan den ersten Platz. Abdelrahman Almasre schafft es auf Platz zwei. Der dritte Platz geht an Fabrizio Funkeund Levin Reimann. Sie kommen allesamt aus Gera.

Bezirksentscheid am Sonntag, den 29. März, gegen die Platzierten der Kreisentscheide Zeulenroda, Stadtroda, Jena, Altenburg und Hermsdorf