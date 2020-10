Kreisfußball Ostthüringen: Hübschmann gewinnt Kampfabstimmung

Der 3. Kreisfußballtag des Kreisfußballausschusses (KFA) Ostthüringen hat entschieden: Klaus Hübschmann vom SV Schmölln 1913 bleibt für weitere vier Jahre Vorsitzender des Fußballkreises, der die politische Struktur der Kreise Greiz, Altenburger Land und Gera umfasst. Der 72-Jährige, der dem Kreisfußballausschuss seit seiner Gründung im Jahr 2012 vorsteht, musste sich erstmals einer Kampfabstimmung stellen, setzte sich am Ende aber mit 35:24 Stimmen vor Gegenkandidat Michael Fritsch von den Langenwolschendorfer Kickers durch.

„Ich bin natürlich erleichtert. Für mich war das eine ungewohnte Konstellation, die Kraft und Nerven gekostet hat. Ich hatte einen guten und ernst zu nehmenden Konkurrenten. Bis 2024 würde ich gern im Amt bleiben und dann nach der Europameisterschaft im eigenen Land aufhören. In den nächsten vier Jahren muss es unser Ziel sein, den Vorstand zu verjüngen, um weiter handlungsfähig zu bleiben“, so Klaus Hübschmann, der in Schmölln auch Stellvertreter des Bürgermeisters und Mitglied im Kreistag des Altenburger Landes ist.

Enttäuschung beim Gegenkandidaten

Fußball. Klaus Hübschmann wird als KFA-Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Foto: Jens Lohse

Gegenkandidat Michael Fritsch war natürlich enttäuscht und meinte: „Die andere Seite hat mich in einem Schreiben an die Vereine diskreditiert. Das scheint Wirkung erzielt zu haben. Ich selbst habe meinen Konkurrenten nie persönlich angegriffen, nur Werbung für mich und meine Mannschaft gemacht. Mit dem Ergebnis muss ich leben. Ich wünsche dem neuen KFA viel Kraft und Gesundheit bei der Bewältigung der Aufgaben, die jetzt anstehen.“

Der Lehrer aus Zeulenroda-Triebes – über acht Jahre als Vorsitzender des Sportgerichts selbst im KFA tätig – hatte einen kompletten Gegenblock formiert und mit seinem Team für mehr Transparenz und Vereinsnähe der Funktionäre geworben. Fast für jedes Amt standen so mindestens zwei Kandidaten bereit. Bei der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden, des Frauenfußball-Beauftragten, des Breitensport-Verantwortlichen und des Ehrenamtsbeauftragten setzte sich dann auch der Fritsch-Block durch, doch nahmen Florian Röhr (TSG 1861 Hohenleuben), Ralf Unbehaun (SV Gera-Langenberg) und Kevin Kaminski (RSV Altenburg) die Wahl nicht an. Einzig Manfred Malinka vom Kraftsdorfer SV 03, der sich mit 31:26 Ja-Stimmen gegen den Rositzer Reinhard Weber behauptete und nun das Amt des Öffentlichkeitsverantwortlichen bekleidet, akzeptierte den Wahlausgang.

Anfangs chaotisches Wahl-Prozedere

Im Kulturhaus Niederpöllnitz erleben die 73 Delegierten einen anfangs etwas chaotischen Wahlvorgang. Foto: Jens Lohse

Insgesamt verlief das Wahl-Prozedere ziemlich chaotisch, weil es zunächst Unstimmigkeiten bei der Anzahl der stimmberechtigten Vereine gab. Recht viele Plätze im Niederpöllnitzer Kulturhaus waren leer geblieben. Die Wahl des Vorsitzenden hatte zum Beispiel bereits um 19.37 Uhr begonnen, war aber erst 35 Minuten später abgeschlossen, weil zwischenzeitlich die komplette Anwesenheit neu überprüft werden musste. Der Vertreter des SV Zehma hatte die Versammlung schon vor der Wahl wieder verlassen. Für zusätzliche Verunsicherung sorgten anfangs die elektronischen Geräte, mit denen erstmals abgestimmt wurde. Im Laufe des Abends entspannte sich die technische Lage aber.

Inhaltlich bot der Kreisfußballtag, der eigentlich schon für den 20. März geplant war, wegen der Corona-Einschränkungen aber damals ausfiel, wenig. Die Berichte der einzelnen Ausschüsse lagen meist in Textform den Unterlagen der Delegierten bei. Selbst eine vom Geraer Hartmut Bergmann geforderte kurze Vorstellung der beiden Lager und ihrer Konzepte für die nächsten vier Jahre fand in einer Abstimmung keine Mehrheit. Eine Diskussion war laut Tagesordnung gar nicht erst vorgesehen.

Einzig KFA-Chef Klaus Hübschmann sprach ein paar Worte und erinnerte nochmals an die Gründung des KFA Ostthüringen 2012. „Das Zusammengehen schien einfacher, als es in Wirklichkeit war. Immerhin haben wir zwei Drittel der Funktionäre eingebüßt. Die Nachwirkungen spüren wir noch heute, weshalb der Kontakt zu den Vereinen etwas verloren gegangen ist“, erkannte er selbstkritisch. Entgegenwirken wolle man dem Ganzen durch die Schaffung von drei Regionalbereichen, die in Gera, Greiz und Altenburg Verbindungen zum Stadtrat bzw. zu den Kreistagen sowie zu den jeweiligen Kreissportbünden knüpfen und pflegen sollen. Allerdings braucht es auch dafür Funktionäre, die diese Aufgaben übernehmen. Insgesamt habe sich der Verlust an Mannschaften im Spielbetrieb durch Corona beschleunigt. Eine ins Gespräch gebrachte Altersbegrenzung fürs Ehrenamt lehnte Klaus Hübschmann ab.

Der neu gewählte KFA Ostthüringen:

Vorsitzender: Klaus Hübschmann (SV Schmölln 1913).

Stellvertreter und Spielausschuss-Vorsitzender: Erhard Helfenstein (SV 1879 Ehrenhain).

Kreiskassenwart: Dieter Köbke (VSG 1960 Cossengrün).

Jugendausschuss-Vorsitzender: Rainer Müller (SV Blau-Weiß Niederpöllnitz).

Schiedsrichterauschuss-Vorsitzender: Michael Geiler (TSV 1872 Langenwetzendorf).

Freizeit- und Breitensport-Verantwortlicher: Peter Krause (Weißbacher SV 1951).

Öffentlichkeitsausschuss-Vorsitzender: Manfred Malinka (Kraftsdorfer SV 03).

Ehrenamtsbeauftragter: Günther Hoyer (FC Motor Zeulenroda).

Vorsitzender Sportgericht: Marko Steinicke (SV Motor Altenburg).

Verantwortlicher Frauen- und Mädchenfußball: unbesetzt.