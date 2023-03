Krimi, Kultur und ein Spaziergang durch Gera

Gera. Diplom-Kriminalist Hans Thiers berichtet von spektakulären Mordfällen in Gera.

Die zweistündige Krimi-Kultur-Tour im Doppelpack ist beliebt. Das Besondere: Die Tour führt zu authentischen Tatorten. Kriminalrat a. D. Hans Thiers und einstiger Leiter der Mord-Untersuchungskommission im ehemaligen Bezirk Gera, schildert an Ort und Stelle das Geschehene. So ist unter anderem im Stadtwald ein neunjähriges Mädchen brutal von einem pädophilen Mann erdrosselt worden. Im ehemaligen Interhotel erschoss ein Angehöriger des Ministeriums für Staatssicherheit seinen vermeintlichen Nebenbuhler inmitten einer Montagsdisco. In der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße ereignete sich ebenso eine grausame Tat: Eine Frau tötete ihr Neugeborenes. Das Baby fand man später unter einem Gully-Deckel. Über all das wird der Diplom-Kriminalist und Bestseller-Sachbuchautor Thiers berichten.

Auf dem Weg zu den Tatorten unterhält der zertifizierte Gästeführer Uli Braumann die Teilnehmer mit Historie und Anekdoten. So gewährt er Einblicke in die Stadtgeschichte, zum Beispiel mit Anekdoten über den Maler Otto Dix. red

Anmeldung ist möglich in der Gera-Information. gleich neben dem Rathaus. Die nächste Tour findet am Sonntag, 5. März, zwischen 10 und 12 Uhr statt. Treffpunkt ist auf dem Mohrenplatz.