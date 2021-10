Kriminelle suchen schon wieder Imbiss heim - Ermittlungen in der Platanenstraße

Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für Gera.

Erneut Einbruch in Imbiss

Erneut kamen Polizeibeamte aufgrund eines Einbruches in einen Imbissladen zum Einsatz. Unbekannte brachen am Dienstag, in der Zeit von 13:20 Uhr bis 16:20 Uhr in einen in der Zwickauer Straße stehenden Imbisswagen ein. Anschließend durchsuchten die Täter den Wagen und stahlen aufgefundenes Bargeld. Die Polizei Gera übernimmt die Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Ermittlungen in der Platanenstraße

In der Zeit von Dienstag zum Mittwoch verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zugang zum Concierge-Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Platanenstraße und brachen laut Polizei einen dort befindlichen Schrank auf. Nach aktuellen Erkenntnissen stahlen die Täter nichts. Dennoch verursachten sie Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, zu melden.

Erneut Telefonbetrüger unterwegs

Erneut meldeten sich am Mittwoch)Anwohner aus Gera, Greiz und Altenburg bei der Polizei, da sie von vermeintlichen Betrügern telefonisch kontaktiert wurden.

Dabei wandten die Betrüger meist die Masche des sogenannten "Schockanrufes" an, indem sie als angeblicher Verwandter / Enkel vermittelten, einen schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfall verursachte zu haben. Zur Regulierung des Unfalles sei nun eine sehr hohe Bargeldsumme notwendig.

Zum anderen gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und erklärten, dass eine ominöse Überweisung vom Konto der Angerufenen ins Ausland gestoppt werden konnte. Zum Überprüfen sei nun der Download einer Software notwendig, um Zugang zum Konto des Angerufenen zu erhalten.

In allen Fällen handelt es um Betrugsmaschen: Ziel der Täter ist, an Ihre Daten oder gar Ihre Wertsachen / Ihr Geld zu gelangen. Glücklicherweise erkannten die Angerufenen den Betrug, so dass kein Schaden entstanden sind.

