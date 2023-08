Kriminelles aus Ostthüringen: Krasse menschliche Schicksale offenbart

Gera. Wie eine Fackel habe ihr Schwiegervater gebrannt, sagt eine junge Frau. Ihr Ehemann soll für die unvorstellbare Tat verantwortlich sein.

Der Prozess nach einem tödlichen Brand in Pottiga hat in dieser Woche ein großes Medieninteresse im Landgericht Gera ausgelöst – jedenfalls am ersten Verhandlungstag. Von den weiteren hat nur unsere Zeitung berichtet. Dabei zeigte sich: Der Fall ist so tragisch wie erschreckend.

Am Silvesterabend 2022 schrillen im Saale-Orla-Kreis die Sirenen. In einem Wohnhaus brennt es. Flammen schlagen lichterloh aus der Küche. Feuerwehr und Rettungsdienst rücken mit einem Großaufgebot aus. Vor Ort finden sie zwei Schwerstverletzte, die mit zwei Rettungshubschraubern nach Halle und Nürnberg geflogen werden. Wie eine Fackel habe ihr Schwiegervater gebrannt, sagt die Schwiegertochter. Während der Familienvater seinen schweren Brandverletzungen erliegt, erwacht die Mutter wieder aus dem Koma: Ihr Leben liegt in Trümmern.

Wer hat das Benzin angezündet?

Verantwortlich für die Tat soll einer ihrer beiden Adoptivsöhne sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Benzin in die Küche des Wohnhauses gekippt und entzündet zu haben. Er räumt einen Streit ein, sagt auch, dass er den Kraftstoff in die Küche gekippt habe. „Ich wollte mir Respekt im Streit mit meinem Vater verschaffen“, sagt der 36-Jährige. Er bestreitet aber, die Flüssigkeit entzündet zu haben. Er sei herausgegangen und habe diese wieder aufwischen wollen.

Doch ein Gutachter widerlegt, dass möglicherweise eine noch glimmende Zigarettenkippe der Eltern das Benzin entzünden konnte. Der Brandanalytiker hatte extra Versuchsreihen angesetzt, um das zu testen: unser Bericht zu den peniblen Nachforschungen des Sachverständigen. Der Prozess wird am Mittwoch am Landgericht Gera fortgesetzt.

Mitglieder einer möglichen Drogenbande auf freiem Fuß

Ein anderes Verfahren hat hingegen abrupt geendet. Schon seit Januar hatte die elfte Strafkammer des Landgerichtes gegen eine mutmaßliche Drogenbande aus Jena verhandelt. Weil aber noch immer nicht die Auswertung der Handydaten der Angeklagten vorliegt, musste der Prozess abgebrochen werden. Mit drastischen Folgen: Der Steuerzahler muss die bislang angefallenen Prozesskosten tragen. Drei mutmaßliche Täter kamen aus der Untersuchungshaft auf freien Fuß. Der Fall zeigt, dass Thüringen zum einen mehr Digitalforensiker braucht. Zum anderen offenbart er aber auch, dass die Digitalstrategie des Landes stockt.

Ein Rosenkrieg beschäftigt das Amtsgericht in Bad Lobenstein. Ein ehemals angesehener Geschäftsmann aus Schleiz soll seine Familie drangsalieren. Die Frau wollte aus dem gemeinsamen Haus einige Sachen holen. Da kam es zu Eskalationen. Im September hatte der Angeklagte ihr die Haustür dermaßen vor den Kopf geschlagen, dass die Frau zu Boden ging und kurze Zeit benommen war. Im Oktober habe er sie mit dem Rasenkantentrimmer attackieren wollen.

Mehrere Tatvorwürfe gegen Mann aus Saalfeld

Ein 21-Jähriger aus Saalfeld musste sich einem Verfahren am Amtsgericht Rudolstadt stellen. Die Staatsanwaltschaft legte ihm acht Fälle von Diebstahl zur Last. Das Jugendschöffengericht verhandelte aber auch drei Fälle des Mitführens von Betäubungsmitteln und Vergehen wegen Beleidigung und Nötigung. Trotz seiner Vorstrafen gibt es eine Strafe, bei der er sich bewähren darf.

