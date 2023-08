Kriminelles aus Ostthüringen: Vom Sohn gezeichnet fürs Leben

Schleiz. Die Entscheidung in einem menschlich besonders tragischen Fall ist gefallen. Die Details sind erschütternd.

In dieser Woche ist das Verfahren nach einer tödlich verlaufenen Brandstiftung im Saale-Orla-Kreis zu Ende gegangen. Fünf Verhandlungstage brauchte das Landgericht Gera, um den Fall zu klären.

Dem Urteil des Gerichtes zufolge, hat der Angeklagte Benzin in die Küche seiner Eltern gekippt und gezündet. Die Eltern erlitten schlimmste Verbrennungen. Der Mann habe wie ein Fackel gebrannt, berichtete die Schwiegertochter. Trotz der Behandlung in einer Spezialklinik erlag sein Vater den Verletzungen. Seine Mutter muss schwer gezeichnet durchs weitere Leben gehen. Das Wohnhaus in Pottiga braucht eine Generalsanierung, die eine halbe Million Euro kostet.

Die erste Strafkammer unter Vorsitz von Uwe Tonndorf entschied auf zehn Jahre Haft. Allerdings hat der Angeklagte bei einer erfolgreichen Drogentherapie die Chance, deutlich schneller auf freien Fuß zu kommen. Noch im Verhandlungssaal akzeptierte der Angeklagte, der das Anzünden bestritten hatte, das Urteil.

Große Mengen Süßwaren direkt bei Hersteller gestohlen

Bei einem Prozess am Amtsgericht Pößneck mussten sich ein Ex-Berggold-Mitarbeiter und ein Pärchen aus dem Saale-Holzland-Kreis verantworten. Sie waren wegen des Bandendiebstahls von großen Mengen Süßigkeiten angeklagt. Der Mitarbeiter habe acht Paletten Ware auf den Lkw des Pärchens geschoben und dafür 3000 Euro kassiert. Beim zweiten Versuch war das Trio erwischt worden. Der Prozess vor Gericht nahm einen überraschenden Verlauf, zumindest für den als Zeugen geladenen Berggold-Geschäftsführer: „Das ist für uns juristisch eine Katastrophe.“

Turbulent verlief ein Prozess am Amtsgericht Rudolstadt. Der Angeklagte ereiferte sich, wurde erst laut, dann ausfällig und beleidigend, verlor zunehmend die Kontrolle über seine Impulse, sprang auf, trat gegen Stühle und wollte nicht zur Ruhe kommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, ein Fahrrad, einen Laptop und eine Bluetooth-Box von einem Bekannten erpresst zu haben. Er zwang ihn auch, per Sprachnachricht einen mündlichen Kaufvertrag zu fingieren, so der Vorwurf. Der Verteidiger verwies auf die schwerwiegenden psychischen Probleme seines Mandanten. Daraufhin entschied das Gericht, den Angeklagten begutachten zu lassen.

Marihuana für Eigenbedarf angebaut

Ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stand wegen eines Drogendeliktes vor dem Amtsgericht Rudolstadt. Die Polizei hatte bei ihm mehr Marihuana gefunden, als im Eigenbedarf erlaubt ist. Die Stoffmenge will er aus drei Pflanzen selbst gezogen haben, um sich als Schmerzpatient damit zu behandeln. Verboten ist das trotzdem. Das Gericht verhängte eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe.

Ein 64 Jahre alter Mann aus Schleiz war betrunken im Straßenverkehr unterwegs. Die Polizei erwischte ihn mit 1,57 Promille Alkohol im Blut. Der Angeklagte legte Einspruch gegen den Strafbefehl ein, weil ihm die Tagessätze zu hoch erschienen sind. Das Gericht korrigierte diese leicht nach unten – nun kommen aber noch die Verfahrenskosten auf den Mann zu.