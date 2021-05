Kripo sucht Zeugen nach Messerattacke - Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung

Samstagabend gegen 18:40 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung in der Alexanderstraße in Gera zum Einsatz. Nach derzeitigem Stand wurde ein 22-Jähriger aus einer Gruppe heraus angegriffen, was letzten Endes in einer gegenseitigen Körperverletzung endet. Dabei fiel der 22-Jährige zu Boden und verletzte sich, so dass er medizinisch versorgt werden musste. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin, wobei im Zuge der Fahndung zwei Beteiligte, darunter der 33-jährige Angreifer, festgestellt wurden. Die Geraer Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden.

Kripo Gera sucht Zeugen nach Messerattacke

Die Kripo Gera ermittelt nach einer Körperverletzung gegen einen 23-Jährigen. Nach Auskunft des Mannes hielt sich dieser am 6. Mai gegen 1.30 Uhr in der Hilde-Coppi-Straße in Gera auf, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. In der Folge gerieten beide in Streit, wobei der 23-Jährige von seinem Gegenüber mit einem Messer verletzt wurde. Der 23-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben können. Beschreibung des Mannes: ca. 170-180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, dunkel gekleidet, sehr kurze bis keine Haare.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

E-Roller mit über 1,5 Promille geführt

Der Fahrer (54) eines E-Rollers wurde am Samstag gegen 18.15 Uhr in der Berliner Straße in gera von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er mit über 1,5 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Folglich musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus und durfte nicht mehr weiterfahren. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Fahrradfahrer schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Samstag gegen 20.10 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache streifte er den rechten Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte gegen ein Schild. Durch den Unfall wurde er so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber gerufen werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Simson Schwalbe gestohlen - Zeugen gesucht

Ein aufmerksamer Anwohner der Geraer Schenkendorfstraße teilte am Wochenende der Polizei mit, dass vor seinem Haus eine ihm unbekannte rote Simson-Schwalbe abgestellt wurde. Beim Polizeieinsatz wurde daraufhin der Besitzer der Schwalbe (41) kontaktiert. Es stellte sich heraus, dass in der Nacht zu Samstag unbekannte Täter die Garage des 41-Jährigen in der Heinrich-Zille-Straße öffneten und die darin abgestellte rote Schwalbe stahlen. Warum diese letzten Endes in der Schenkendorfstraße abgestellt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Geraer Polizei sucht Hinweise zu Dieb bzw. Tatgeschehen unter Tel. 0365 / 829-0.

