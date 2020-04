Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Künftige Köstritzer Altenpflegerin gewinnt

Beim Azubi-Tag der Azurit Gruppe in Weimar gewann die Auszubildende Isabell Michel, die im Azurit-Seniorenzentrum Bad Köstritz lernt, einen Jochen Schweitzer Erlebnis-Gutschein. Der wurde ihr von der Köstritzer Hausleiterin Birgit Penzel zusammen mit einem bunten Blumenstrauß überreicht.

Birgit Penzel freut sich mit ihrer Auszubildenden: „Die jungen Menschen sind die Zukunft unserer Einrichtung und damit liegen sie uns auch besonders am Herzen! Wenn sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen, bleiben sie uns erhalten und werden langfristig wichtiger Bestandteil unseres Teams.“

Der Preis ist der Gewinn aus einer Verlosung, die nicht direkt Fähigkeiten aus dem Berufsbild einer Altenpflegerin verlangte. Während der Pausen zwischen Vorträgen zum Beruf des Altenpflegers und zu Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten konnten die jungen Leute eine Fotobox nutzen. Wer hier ein Bild, das mit der Fotobox erstellt wurde, auf dem Azurit Hansa Instagram Account hochgeladen und eine Verlinkung durchgeführt hatte, nahm automatisch an dem Gewinnspiel teil.

Einladung zum Briefeschreiben an Angehörige

Wie überall im Land gelte jetzt auch in Bad Köstritz das Besuchsverbot. „Wir wollen den Einschränkungen im Alltag unserer Bewohner etwas Positives entgegensetzen“, so Hausleiterin Birgit Penzel. Sie rufe deshalb zu einer Schreib-Aktion auf. „Wir möchten alle Angehörigen und Freunde unserer Bewohner dazu ermutigen, gerade in der heutigen digitalen Zeit wieder einmal zu Stift und Papier zu greifen und einen Brief oder eine Postkarte zu schreiben“, so Penzel. Diese könnten per Post gesendet oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Wer lieber in der digitalen Welt bleibe, ist mit einer E-Mail an die Einrichtungsadresse richtig. Bei Bedarf werde den Bewohner vorgelesen und mit ihnen gemeinsam geantwortet. Das übernehmen vor allem die Ergotherapeuten im Haus, so die Leiterin.