Künstler Günther Selichar führt durch Geraer Schau

Gera. Der letzte Tag der Sonderausstellung „Schirmherrschaft“ in der Orangerie steht bevor.

Am letzten Tag der Sonderausstellung findet am Sonntag, dem 11. Juni, um 15 Uhr eine Führung mit dem Künstler Günther Selichar durch seine Ausstellung „Schirmherrschaft“ in der Orangerie statt.

Als Fotograf, Medienkünstler und -theoretiker arbeitet Günther Selichar seit mehr als 35 Jahren an Themen, die sich mit der Vermittlung, Technik, Wahrnehmung und Präsentation von Bildern befassen. Dabei analysiert Selichar die Wechselwirkung zwischen Mensch und medialer Maschine. Als Grundlage der Auseinandersetzung dient dem Künstler das sorgfältige medienkritische Schauen. Mit einem sowohl wissenschaftlichen als auch philosophischen Blick beobachtet er die durch Massenmedien gefilterte Wahrnehmung der Wirklichkeit und beginnt sie zu hinterfragen.

Eine wesentliche Rolle dabei spielt der Bildschirm, das „Fenster zur Welt“, der unseren Alltag durchdringt und uns nur einen vermeintlich unverstellten und unbegrenzten Blick auf das wahre Geschehen ermöglicht.