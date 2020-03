Künstler mit vietnamesischen Wurzeln stellt in Gera aus

Am Donnerstagabend (12.03.2020) fand die Vernissage für die neue Ausstellung in der Geraer Galerie Carqueville statt. Unter dem Titel „Warten|Waiting“ sind bis zum 26. April Werke des Malers Nguyen Xuan Huy zu sehen.

Lächeln, ebenmäßige Modelgesichter, die blumengeschmückten Frisuren sitzen. Doch die jungen nackten Frauen erweisen sich als Zentauren, tragen Flügel aus rohem Fleisch und Maschinengewehre in den Händen. Perfektion auf der einen, Schockszenen auf den anderen Seite – mit Kontrasten, großer Symbolik und Gleichnissen agiert der vietnamesische Künstler Nguyen Yuan Huy auf der Leinwand. Werke des seit Jahren in Berlin lebenden Künstlers sind ab Sonntag in der Galerie Carqueville zu sehen.

Geboren in Hanoi, entstammt Nguyen Xuan Huy einer Künstlerfamilie und kam mit 17 Jahren nach Deutschland. Ursprünglich wollte er Architektur studieren, bewarb sich dann aber an der Kunsthochschule Halle, Burg Giebichenstein. Dort war er auch Meisterschüler.

Nguyen thematisiert das Heroische des Kommunismus und Helden, die dem Rausch des Kapitalismus verfallen, aber auch Katastrophen wie den Vietnamkrieg mit dem Gen-Gift Agent Orange. Den Zeitgeist verwebt er mit europäischer Kunstgeschichte oder Traditionen. Historische Vorbilder treffen auf Mythologiewesen. Die oft großformatigen Werke von großer Strahlkraft verraten meisterliches Können. Sie inhaltlich zu erfassen, fällt nicht immer leicht. „Diese Bilder geben vielleicht in einer etwas drastischen Art und Weise genau das wieder, was wir jeden Tag erleben“, kommentiert Jörk Rothamel, Laudator zur Vernissage am Donnerstagabend. Der Galerist mit Einrichtungen in Erfurt und Frankfurt/Main hat den international gefragten Künstler seit Jahren unter Vertrag.

„Ich spiele gern mit Kontrasten, mit Schönheit und Hässlichkeit, mit Seriosität und Banalem. Meine älteren Arbeiten beispielsweise beziehen sich auf das Thema Agent Orange. Ich wollte fiktive Welten schaffen, in der die Menschen missgebildet sind und trotzdem für große Ideale weiterkämpfen. „Ein klares Weltbild schaffen, das kann ich nicht. Es hat für mich ein Gefühl von Unsicherheit“, sagt der Maler, der zur Vernissage nach Gera kam.

„Kontraste setzen“ will auch Galerie-Inhaber und Unternehmer Peter Carqueville mit der neuen Exposition, die ab Sonntag bis 26. April öffentlich zu sehen sein wird.

Die Galerie in der Humboldtstraße 26 in Gera ist bis auf Widerruf donnerstags und sonntags von 14 Uhr bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. Unternehmer Peter Carqueville wird am Sonntag für Fragen anwesend sein. Der Eintritt ist frei.