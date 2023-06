Künstlerstammtisch in Greiz sucht Mitstreiter

Greiz. Wen Kunst interessiert, der ist am Montag in Leonardos Musikcafé in Greiz willkommen. Das soll nur der Anfang sein.

Hans-Georg Schüssler liebt das Malen. Um das festzustellen, braucht es nur einen kurzen Blick in seine Wohnung. An jeder Wand hängen seine beeindruckenden Werke, Porträts, Landschaften, Tierzeichnungen. Das jüngste Bild aus seinem Atelier wurde erst vor zwei Tagen fertig. Auch viele detailreiche Greizer Stadtansichten sind darunter, obwohl der Künstler erst seit ein paar Jahren in Greiz lebt.

Das teilt er mit seinem „Kollegen“ Anthony Perciado, der ebenfalls erst vor ein paar Jahren in die Park- und Schlossstadt zog. Gerne wollen die beiden Kontakt zu den anderen Greizer Kunstinteressierten erhalten, vielleicht auch, um sich stärker zu vernetzen und später mal einen Verein oder ähnliches zu gründen.

So entstand bei Perciado die Idee, einen Künstlerstammtisch ins Leben zu rufen, für den er mit Schüssler schnell einen begeisterten Mitstreiter fand. Auch ein Ort war schnell gefunden: Perciado arbeitet in Leonardos Musikcafé in der Carolinenstraße, was läge also näher?

Egal ob Musik, Malereioder Poesie

„Wir wollen uns gern mit anderen Künstlern treffen oder mit Menschen, die sich für Kunst interessieren, um miteinander zu reden und sich auszutauschen“, erklärt Schüssler das Vorhaben, das nächste Woche starten soll. Dabei sei es völlig egal, welche Stilrichtung der Kunst die eigene Vorliebe sei – egal ob Musik, das Gestalten von Skulpturen, Malerei, Gedichte oder was auch sonst. Zudem wollen sie nicht nur Menschen ansprechen, die selbst künstlerisch tätig sind. Auch wer einfach nur seine Begeisterung für ein bestimmtes Thema teilen will, ist willkommen.

Wer wolle, könne auch gern die eigenen Werke mitbringen, um sie den anderen Teilnehmern vorzustellen, aber auch das sei natürlich kein Zwang. Man könne sich beim Stammtisch auch einfach nur Inspiration für die nächsten eigenen Arbeiten holen.

Geplant ist, dass man im Musikcafé auch vielleicht eigene Ausstellungen präsentiert, vielleicht auch gemeinschaftlich – Schüssler beispielsweise will im Spätherbst ausstellen. Alles weitere werde sich ergeben. „Der Stammtisch ist der erste Schritt, dann schauen wir, wie es weitergehen kann“, sagt Perciado.

Der erste Künstlerstammtisch findet am Montag, 19. Juni, statt. Alle Interessierten sind ab 17.30 Uhr in Leonardos Musikcafé eingeladen. Beim ersten Treffen will man auch klären, wie oft und wann man die nächsten Stammtische organisiert.