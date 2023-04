Kundgebung zum 1. Mai auf dem Geraer Markt

Die Kreisverbände Gera und Greiz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) laden am 1. Mai zu einer Kundgebung auf den Geraer Markt ein.

Gera. Das Motto der Veranstaltung lautet „Ungebrochen Solidarisch“. Gewerkschaften, Parteien und Vereine sind mit Infoständen vor Ort.

Die Kreisverbände Gera und Greiz des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) laden am Montag, 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“ um 10 Uhr zur traditionellen Veranstaltung der Gewerkschaften auf den Markt in Gera ein, in diesem Jahr unter dem Motto „Ungebrochen Solidarisch“.

Thomas Elstner, Vorsitzender des DGB-Kreisverbandes, erklärt: „Denn wir als Gewerkschaften stehen für ein solidarisches Miteinander, auch in unruhigen Zeiten.“ Gemeinsam habe man viel erreicht bei Tarifverhandlungen, aber auch im Einsatz für Entlastungen bei der Energiekrise und der Erhöhung des Mindestlohns. Und man wolle gemeinsam weiter viel erreichen.

Hauptrednerin am 1. Mai ist Julia Langhammer vom DGB Bezirk Hessen-Thüringen. Grußworte soll es vom Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) und Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) geben. Statt weiterer Reden werde Heiko Reichelt Interviews mit Akteuren an den Infoständen von Gewerkschaften, Vereinen und Parteien führen. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Lutz & Eisen“.