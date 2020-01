Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Kunst widerspiegelt das Leben“

Maler Otto Dix ist Claudia Schönjahn seit Jahren bestens vertraut. Bevor die promovierte Kunsthistorikerin am 1. August 2019 die Stelle als Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kunstsammlung Gera antrat, war sie fünfeinhalb Jahre im Kunstmuseum Albstadt tätig. Dieses widmet sich gleichfalls dem Schwerpunkt Otto Dix und den 1920er-Jahren. „Zu meiner Albstädter Zeit habe ich auch mit Gera bei einem Ausstellungsprojekt zusammen gearbeitet“, erzählt die Wissenschaftlerin.

Im kunsthistorischen Bereich eine Stelle zu bekommen, sei nicht leicht. Wenn diese dann noch exakt mit dem eigenen Profil übereinstimme, sei das ein Glückstreffer, freut sich Claudia Schönjahn über ihre Chance in Gera. Welche Museenlandschaft insgesamt ihre neue Wirkungsstätte jedoch bereit hält, wusste sie bis dato nicht. „Es war tatsächlich ein Aha-Effekt. Für eine mittelgroße Stadt ist sie unglaublich vielfältig und eine Entdeckung wert.“ Beeindruckt zeigt sich die gebürtige Dresdenerin natürlich nach wie vor von der Kunstsammlung und dem Dix-Haus. Dort arbeitet sie nun als Kuratorin und kümmert sich parallel intensiv um den Sammlungsbestand.

Gerade sei sie dabei, Inventur zu machen. „Ich staune, was es da alles gibt“, berichtet sie. Inventur heißt: Jedes der zirka 11.000 Werke muss einmal in die Hand genommen werden. Insofern erweise sich diese für sie als „wunderbare Arbeit, um die Sammlung zu begreifen, im wahrsten Sinn des Wortes“, meint die Wissenschaftliche Mitarbeiterin. Begeistert sei sie beispielsweise von den Feldpostkarten von Otto Dix. „Er hat darauf teils in Esperanto geschrieben. Das finde ich eine sehr faszinierende Sprache und überlege schon, ob sich damit vielleicht ein Projekt initiieren lässt“, so Schönjahn, die selbst per App diese Sprache lernt. Den Bestand pflegt die Kunstkennerin, die ihr Büro in der Orangerie hat, zugleich in eine digitale Datenbank ein. „Derzeit stellt der Thüringer Museumsverband dafür ein Programm zur Verfügung. Bisher arbeiteten wir vielfach noch mit Karteikarte.“ Als weitere Aufgabe wartet die Bibliothek des Hauses, deren Bücher zur Hochwasser-Zeit ausgelagert werden mussten und nun endlich wieder einsortiert und ebenfalls digitalisiert werden sollen.

Claudia Schönjahn ist sich bei ihrem neuen Job der Herausforderung bewusst: „Durch den Sparkurs der Stadt, ist in den vergangenen Jahren sehr viel liegen geblieben. Das muss erst einmal aufgeholt werden, wobei es personell immer noch nicht die Idealbesetzung gibt.“ Außer ihr gehören Holger Peter Saupe, Astrid Lindinger sowie ein Konservator zum Team. Nachholebedarf sieht die Kunsthistorikerin auch an anderen Stellen. Bei den verkürzten Öffnungszeiten. „Dienstags stehen die Leute traurig vor der Tür. Keiner rechnet damit, dass das Museum auch an diesem Tag geschlossen hat. Eine eigene Homepage würde das Haus attraktiver machen. Auch ist unsere Einrichtung nicht behindertengerecht. Es fehlt ein Lift oder ähnliches. Leute mit Einschränkungen kommen nicht mal ins Dix-Wohnhaus. Das ist sehr schade.“ Und Museumspädagogik könnte das Haus öffnen, mehr junge Leute anlocken. „Ein Museum sollte ein lebendiger Ort sein. Einer, an dem man der Kunst und sich untereinander begegnet. Denn Kunst widerspiegelt auch das Leben.“

Bezüglich einer neuen Ausstellung verhandelt Claudia Schönjahn gegenwärtig mit einem Kurator aus den Niederlanden. Ab März will die Kunstsammlung „Magische Realisten aus der Partnerstadt Arnhem“ zeigen. Als Sommer-Angebot würde sie gern eine Exposition über Künstlerpaare realisieren.

Aus familiären Gründen pendelt Claudia Schönjahn zwischen Reutlingen und Gera. Vieles an ihrer neuen Wirkungsstätte wie Osterstein, Hofwiesenpark, Theater hat sie aber schon erkundet. „Alles wunderschöne Ecken“, sagt sie, „und nette, herzliche Leute. Wenn man von der Schwäbischen Alb kommt, kennt man es etwas verschlossener...“, erzählt sie schmunzelnd.