Kupfer-Diebstahl - Styropor fackelt ab - Einbruch im Kindergarten

Diebe bedienten sich kurzerhand an der Orangerie in Gera (Symbolbild).

Gera Das sind die Polizeimeldungen aus Gera und Umland

Diebe stehlen von Orangerie

Dreiste Diebe trieben ihr Unwesen im Bereich der Küchengartenallee. Im Zeitraum vom Dienstag gegen 18:30 Uhr zu Mittwoch gegen 09:15 Uhr stahlen die Diebe insgesamt 11 Kupfer-Fensterbänke vom Erdgeschoss der Orangerie. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht.

Einbruch in Kindergarten an der Lasurstraße

Einen versuchten Einbruch in einen Kindergarten meldete am Mittwoch eine Verantwortliche der Geraer Polizei. Nach aktuellen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam in die Räumlichkeiten des Kindergartens in der Lasurstraße einzudringen. Glücklicherweise misslang den Tätern ihr Vorhaben. Allerdings verursachten sie bei ihren Versuch Sachschaden.

Starke Rauchentwicklung nach Brand

Am Mittwochmorgen gegen 09:50 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund eines gemeldeten Brandes in die Kastanienstraße aus. Dort brannte aus noch ungeklärter Ursache Dämmmaterial, genauer Styroporplatten. Dieses befand sich im Bereich eines Durchganges des dortigen Mehrfamilienhauses. Aufgrund des Brandes entwickelte sich starker Rauch. Glücklicherweise konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Auch verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Geraer Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der 0365 / 829-0 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen