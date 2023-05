Ladendieb greift in Gera Frau an und will flüchten

Gera. Ein Ladendieb wollte in einem Geraer Supermarkt klauen. Er wurde erwischt und griff eine Supermarkt-Mitarbeiterin an.

Ein Mann hat am Dienstag kurz nach 16 Uhr in einem Supermarkt in der Theaterstraße in Gera Sachen in seinen Rucksack gesteckt. Wie die Polizei mitteilt, wollte er sie mitnehmen, ohne sie zu bezahlen.

Eine Supermarkt-Mitarbeiterin sprach ihn an und forderte ihn auf, den Rucksack zu öffnen. Dies verweigerte der Täter und wollte flüchten.

Eine Mitarbeiterin hielt ihn fest und wollte verhindern, dass er abhaut. Daraufhin griff der Täter sie an und floh aus dem Geschäft in Richtung Feuerbachstraße. Dabei verlor er seinen Rucksack samt Beute.

Zeugen, die Beobachtungen zum Täter gemacht haben, werden geben sich beim Inspektionsdienst Gera unter der Telefonnummer 0365/829-0 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.