Ladendieb greift Zeugen an - Melonendiebe im Obstgeschäft - Jugendliche stehlen Nothämmer aus Bahn

Aggressiver Ladendieb

Nachdem ein 31-jähriger Mann am Samstag, gegen 17:35 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Fröbelstraße verlassen wollte, ohne seine zuvor in den Rucksack gesteckten Artikel zu bezahlen, wurde er von einem Security-Mitarbeiter und einem weiteren Zeugen angesprochen.

Der Dieb schlug laut Polizei den Zeugen, konnte aber trotz alledem bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer bei dem Dieb. Gegen den Mann wurden entsprechende Anzeigen erstattet.

Melonendieb unterwegs

Insgesamt zehn Melonen und Bargeld entwendeten ein oder mehrere Unbekannte am vergangenen Wochenende. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Obstgeschäft in der Schülerstraße und ließen das Diebesgut mitgehen. Die Polizei ermittelt zur Tat und sucht nach Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer: 0365-8290.

Mehr als ein Jungenstreich

Am Samstag, gegen 05:30 Uhr lösten eine Gruppe junger Männer/Jugendlicher an der Haltestelle Ernst-Abbe-Straße die Notbremse. Nachdem die Personen die Bahn verlassen hatten, stellte der Fahrer der Straßenbahn fest, dass der Nothammer aus der Bahn entwendet wurde, so die Polizei. Die sechsköpfige Gruppe, alle im Alter von 16-19 Jahren konnte von Polizeibeamten gestellt werden.

Ob die Gruppierung auch für die zerstörte Scheibe in der Haltestelle Hilde-Coppi-Straße verantwortlich ist, müssen die aufgenommenen Ermittlungen ergeben.

