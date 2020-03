Ladesäule hinterm Geraer Rathaus „eingeschränkt“ öffentlich

Eine Tankstelle am Geraer Kornmarkt? Ja, zumindest der Anschrift nach gibt es die, seit Ende August 2019, am „Kornmarkt 12“. Es ist die Adresse der Stadtverwaltung. Tatsächlich „versteckt“ sich die Stromtankstelle der Energieversorgung Gera (EGG) hinterm Rathaus, ist ohne weiteres wohl nur von Ortskundigen zu finden, die das über die Schuhgasse erreichbare Areal kennen. Doch selbst, wer es mit dem E-Auto bis hierher schafft, steht zunächst vor einer Schranke.

Energieversorgung Gera korrigiert Angaben auf eigener Internetseite

In diversen Kartendiensten und Apps ist die Ladestation mit zwei Ladeplätzen als öffentliche „Zapfsäule“ vermerkt. Ein Leser wollte sein E-Fahrzeug dort laden. Obwohl inzwischen schon eine Weile Geraer, musste auch er zunächst suchen. Noch mehr, als über den Standort mit Schranke, wunderte er sich über eine Auskunft vor Ort, wonach das „die Ladesäule des Oberbürgermeisters“ sei und nicht öffentlich. Er fragt sich: Hat die EGG hier für eine Summe, die sie auf unsere Nachfrage nicht nennen möchte, einen „Privatladeplatz“ für das OB-Dienstauto gebaut? Warum wird die Ladesäule dann als „öffentlich“ beworben? Und wenn sie öffentlich ist, warum so versteckt hinter einer Schranke und nicht direkt auf dem Kornmarkt, wo sie vom Internet-Kartendienst Google Maps im Übrigen angezeigt wird?

In der Karte auf der EGG-Internetseite war die Ladesäule bis zu unserer Nachfrage nicht nur als öffentlich, sondern auch als rund um die Uhr nutzbar ausgewiesen. Ein Fehler, heißt es, der nun behoben wurde. Nun steht da: „Öffnungszeiten Stadtverwaltung“. Klargestellt wird aber: „Es handelt sich um eine öffentliche Stromtankstelle der EGG, die während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Gera allen öffentlichen Nutzern zur Verfügung steht.“ Seit Inbetriebnahme werde sie in der Regel täglich genutzt.

Auch aus dem Rathaus heißt es, dass die Ladesäule öffentlich und „nicht der Stadtverwaltung und dem OB vorbehalten“ ist. In der Verwaltung gebe es derzeit ohnehin nur ein Hybrid-Fahrzeug.

Bislang kaum Nachfrage im Rathaus registriert

Die Stelle hinterm Rathaus wurde als zweckdienlicher angesehen, als ein Platz unmittelbar auf dem Kornmarkt, heißt es, da dieser mit dem aktuellen Verkehrsaufkommen bereits gut ausgelastet sei. Gerade auch, wenn perspektivisch eventuell mehr städtische Elektrofahrzeuge hier geladen würden, wollte man am Kornmarkt nicht weitere Flächen dauerhaft dafür einnehmen, so die Argumentation der Stadt.

Obwohl sie überall und auch bei der EGG unter „Kornmarkt 12“ zu finden ist, spricht die Stadt von der Ladesäule Schuhgasse. Foto: Peter Michaelis

Die Schranke, so die Stadt, gebe es an besagter Stelle weitaus länger als die Ladesäule, sie kann bei Bedarf mit einem Chip geöffnet werden, der an der Rathauspforte gegen Vorlage von Personalausweis und Ladekarte erhältlich ist. Zu den Servicezeiten der Verwaltung – montags bis donnerstags, 9 bis 17 Uhr und freitags, 9 bis 15 Uhr – sei die Zufahrt zur Ladesäule stets möglich. Da der Chip nach dem Anschließen des Autos dem Pförtner sofort zurückzubringen ist und die Schranke bei Ausfahrt automatisch öffnet, kann das Fahrzeug theoretisch auch über die Schließzeit hinaus geladen werden. Es muss nach Ladeabschluss aber umgehend den Ladeplatz verlassen.

Mindestens sechs neue Ladestationen sollen 2020 entstehen

„Bisher gab es nahezu keine öffentliche Nachfrage für die Ladesäule“, erklärt die Stadt, der aber wichtig ist zu betonen, dass bei steigender Nachfrage das Procedere noch einmal betrachtet und falls nötig angepasst wird. Wie es bei einer dieser wenigen Nachfragen zu dem mutmaßlichen Missverständnis kommen konnte, kann allerdings nicht aufgeklärt werden.

Die Stromtankstelle ist eine von derzeit 18 öffentlichen Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten, die die EGG in Gera betreibt: 14 Normal- und vier Schnellladesäulen. Und es werden mehr. Entsprechend einer Studie des Landes, die laut EGG bis Ende 2020 einen Bedarf in Gera von 24 Ladesäulen ermittelt habe, sollen 2020 mindestens sechs neue öffentliche Ladestationen gebaut werden. Standorte würden laut EGG derzeit abgestimmt.

Standorte der EGG-Ladesäulen in Gera: Vogtlandstraße 8, Parkstraße 3, Naulitzer Straße 53, Kaimberger Straße 1a, Parkhaus Arcaden, Neue Straße 5, Franz-Mehring-Straße 2, Zeulsdorfer Straße 97, Gagarinstraße 85, Brückenstraße 99, Siemensstraße 47, Siemensstraße 55, An der Beerweinschänke 3 + 5, Schleizer Straße 33, Kornmarkt 12.