Längere Öffnungszeiten in Geraer Museen

Die Stadt Gera führt mit dem 1. Oktober 2020 wieder bundeseinheitliche Öffnungszeiten in ihren Museen ein. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Damit sind Otto-Dix-Geburtshaus, Orangerie, das Museum für Angewandte Kunst, das Stadtmuseum und das Museum für Naturkunde immer dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet und nicht erst ab Mittwoch. Die Historischen Geraer Höhler im Objekt des Naturkundemuseums können mit öffentlichen Führungen jeweils Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen um 11, 15 und 17 Uhr besichtigt werden.

Die Stadt Geraer erhoffe sich eine positive Resonanz in der Öffentlichkeit und eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen. „Ziel ist es, uns in einer Liga mit den Museen in Deutschland zu bewegen. Das beginnt bei den Öffnungszeiten. Damit sind wir ab sofort wieder auf Augenhöhe mit anderen wissenschaftlich arbeitenden Museen und gewinnen dauerhaft an Ansehen“, betonte Claudia Tittel, Leiterin des Kulturamtes.