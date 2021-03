Landkreis bezog Masken von Breckle Weida

Blick in die Produktion von medizinischen Gesichtsmasken in der Firma Breckle.

Am Montag wurde in einer Meldung der Deutschen Presseagentur berichtet, dass der Landkreis Greiz die einzige Gebietskörperschaft in Thüringen war, die keine Corona-Masken aus dem Pandemielager des Landes bezogen hat.

Warum das der Fall war, erklärt Martina Schweinsburg (CDU), Landrätin des Landkreise Greiz in einer Pressemitteilung am Montagnachmittag. Demnach seien in der ersten Coronawelle ab 17. März 2020 Masken ein absoluter Mangel gewesen. „Selbst das Land konnte dem Landkreis Greiz als erste Hilfe nur fünfzig Masken zur Verfügung stellen“, erklärt Schweinsburg. Der Landkreis Greiz sei also gezwungen gewesen, selbst tätig zu werden und fand in der kreisansässigen Firma Breckle in Weida „einen guten und zuverlässigen Partner“.

Auch der Landesregierung sei bekannt, dass die Firma Breckle zwischenzeitlich in hochmoderne Maschinen zur Fertigung medizinischer Masken investiert hat. „Das Unternehmen unterstützt den Landkreis auch jetzt bei der Ausstattung dieser nunmehr vom Gesetzgeber geforderten Masken. Vor diesem Hintergrund hat der Landkreis Greiz auf die Übernahme von teilweise nicht zertifizierten Masken des Landes verzichtet, zugunsten solcher Institutionen und Gebietskörperschaften, die möglicherweise nicht auf solche Unterstützung vor Ort zurückgreifen können“, heißt es weiter.