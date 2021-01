Landkreis Greiz mit Inzidenz von 230,2 am Donnerstag

Greiz. Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises Greiz liegt am Donnerstag, dem 7. Januar, bei 230,2. Aktuell sind 759 aktive Corona-Fälle registriert, davon 48 in Weida, 26 in Wünschendorf, 59 in Ronneburg, 45 in Münchenbernsdorf, 38 in Kraftsdorf, 27 in Bad Köstritz, 20 in Harth-Pöllnitz und acht in Seelingstädt. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 2583 Corona-Infektionen gemeldet. 1734 Menschen gelten als genesen. 90 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, wird auf der Internetseite des Landkreises mitgeteilt. red