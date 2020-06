Das „Alte Sudhaus" der Köstritzer Schwarzbierbrauerei wird man in diesem Jahr zum Tag des offenen Denkmals nicht besuchen können.

Landkreis Greiz. Der Tag des offenen Denkmals wird im Landkreis Greiz in diesem Jahr digital begangen.

Landkreis Greiz: Tag des offenen Denkmals diesmal digital

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat als bundesweite Koordinatorin aufgerufen, den diesjährigen Tag des offenen Denkmals am 13. September aufgrund der Corona-Pandemie in digitaler Form zu begehen. Die geplante bundesweite Auftaktveranstaltung in Wittenberg muss ausfallen und soll 2021 nachgeholt werden.

Aus diesem Grund werden auch im Landkreis Greiz in diesem Jahr keine öffentlichen Veranstaltungen zum Denkmaltag koordiniert, teilt das Landratsamt mit. Auch die festliche Eröffnungsveranstaltung wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Alle Veranstalter, die Interesse an einer digitalen Form der Präsentation ihres Denkmaltages haben, können sich diesbezüglich auf der Homepage der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (https://www.tag-des-offenen-denkmals.de) informieren. Ab Juni stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz detaillierte Anleitungen für die technische Umsetzung digitaler Beiträge bereit.

Preise für beispielhafte Leistungen werden vergeben

Der Landkreis Greiz vergibt auch in diesem Jahr Denkmalpreise für beispielhafte Leistungen bei der Erhaltung und Nutzung von Kulturdenkmalen im Kreis. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen wird sich in Zusammenarbeit mit dem Denkmalbeirat des Landkreises Greiz für eine andere Form der Würdigung der Preisträger entschieden, heißt es.

Der Tag des offenen Denkmals findet seit dem Jahr 1993 immer am zweiten Sonntag im September statt und zieht zahlreiche Besucher zu den historischen Gebäuden.