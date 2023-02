Landkreis Greiz unterstützt begabte Schülerinnen und Schüler

Mittel aus der Begabtenförderung fließen auch in die Teilnahme der Schulen am Wettbewerb „Jugend forscht“. Im Jahr 2020 wurden dort Finja Klopfstein, Ernestine Schulz und Ellenor Petzold (v.l.) von der Grundschule Greiz-Pohlitz für das beste interdisziplinäre Projekt ausgezeichnet. Unterstützt wurde das Trio von Hannes Geßner.

Greiz. Der Kreisausschuss hat Mittel für die Begabtenförderung freigegeben. Das Sommerpalais in Greiz darf sich über eine Schenkung freuen.

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Landkreises hat in seiner Sitzung am 1. Februar einer Schenkung für die Sammlung im Sommerpalais einmütig zugestimmt.

Dabei handelt es sich um einen Kupferstich nach einem Selbstbildnis des Malers Anton Graff (1736-1813), der einer der berühmtesten Porträtmaler seiner Zeit war. Er wurde auch von einem der Greizer Fürsten mit einem Porträtauftrag bedacht, von dem sich mehrere Vorzeichnungen in der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung befinden. Die Schenkung der Eheleute Rosemarie und Ludwig Ehlers aus Berlin im Wert von 1000 Euro wurde dem Sommerpalais Anfang Oktober angeboten, nun kann sie vertraglich besiegelt werden.

Auf Basis der Richtlinie zur Förderung und Verbesserung des Leistungsvermögens besonders begabter Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft des Landkreises Greiz – kurz Begabtenförderung genannt – vergab der Ausschuss außerdem Zuschüsse an Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien für die Finanzierung der Teilnahme an schulübergreifenden Wettbewerben.

Insgesamt wurden gut 2900 Euro ausgereicht. Damit sollen unter anderem Teilnahmen an Mathematik- oder Physikolympiaden, sogenannten Spezialistenlagern oder am Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ unterstützt werden. Die Zustimmung erfolgte vorbehaltlich der noch ausstehenden Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2023/2024 durch den Kreistag.