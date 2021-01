Greiz Campus in Weida ist genauso geplant, wie die Sanierung der Grundschule Auma. 2020 wurde unter anderem in Ronneburg und Greiz gebaut.

Greiz. Rund 17,8 Millionen Euro will der Landkreis Greiz in den nächsten zwei Jahren in die Sanierung der Schulen in seiner Trägerschaft stecken, das sind 42 Prozent der im Vermögenshaushalt für 2021/2022 eingeplanten Ausgaben.