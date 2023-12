Landwirte blockieren Autobahnauffahrten in Mitteldeutschland

Gera/Döbeln/Coswig Aus Protest gegen die Regierung haben Landwirte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Donnerstagmorgen mehrere Autobahnauffahrten blockiert.

So standen am Morgen unter anderem mehrere Traktoren an der Autobahnauffahrt Döbeln Nord der Autobahn 14, sagte Robert Erdmann vom Verein „Land schafft Verbindung“ am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Er war selbst ebenfalls mit seinem Traktor gekommen, um zu protestieren. Den Angaben zufolge war auch die Polizei vor Ort.

Der Protest richtet sich gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen durch die Ampel-Koalition. Die Steuererleichterungen für Agrardiesel sowie die Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Maschinen müssten beibehalten werden, heißt es in dem Aufruf zu den Protesten, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Auffahrt Gera-Leumnitz blockiert

Neben den Auffahrten Döbeln-Nord und -Ost blockierten die Landwirte nach Angaben der Polizei beispielsweise auch die Auffahrt Gera-Leumnitz der Autobahn 4 in Thüringen. Außerdem ist der Kreisverkehr „Trebnitz“ oberhalb der B2 blockiert, wobei die B2 weiterhin befahrbar ist, heißt es. Kräfte der Geraer Polizei und der Autobahnpolizeiinspektion sind zur Absicherung im Einsatz. Es haben sich bislang 34 Teilnehmer mit 17 Traktoren an zwei unterschiedlichen Kundgebungsorten in Gera versammelt.

Zudem blockierten 11 landwirtschaftliche Maschinen die Anschlussstelle Coswig in Sachsen-Anhalt. Im Bereich Leipzig wurden demnach neun Anschlussstellen der Autobahnen 72 und 38 blockiert. In Zwickau wanderten die Landwirte mit ihren Maschinen von Anschlussstelle zu Anschlussstelle. Im Bereich Dresden waren am Morgen sechs Auffahrten nicht befahrbar.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Görlitz waren den Angaben eines Sprechers zufolge am Morgen zunächst zehn Auffahrten blockiert. An der Anschlussstelle Görlitz standen demnach 24 Traktoren. Dem Sprecher zufolge verlief der Protest friedlich, Rettungsgassen würden frei gehalten.

